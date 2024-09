“Zero morti sul lavoro”, martedì la manifestazione della Uil con 127 bare in piazza Matteotti

Genova. “Zero morti sul lavoro” per discutere di vita, sicurezza e legalità, temi che saranno al centro della manifestazione indetta dalla Uil e patrocinata dal Comune di Genova, che si terrà martedì 17 settembre 2024 dalle 10.00 alle 12.00 in piazza Matteotti a Genova.

La manifestazione fa parte di un tour nazionale di sensibilizzazione che ha toccato diverse città italiane come Roma, Firenze, Milano, Bologna, Bari, Napoli e Perugia con la quale la Uil sta mettendo al centro del dibattito la sicurezza sul lavoro.

Il presidio vedrà la presenza del commissario straordinario della Uil Liguria Emanuele Ronzoni e del presidente nazionale del patronato Ital Uil Giuliano Zignani. In che cosa consiste la manifestazione? La piazza sarà allestita con 127 bare di cartone, tante quante i morti sul lavoro in Liguria negli ultimi cinque anni.

“Quella dei morti sul lavoro è una strage che non deve rimanere silenziosa. Da anni chiediamo più controlli e più responsabilità alla politica per invertire una rotta disastrosa. Porteremo a Genova centinaia di bare per ricordare che dietro ad ogni infortunio mortale ci sono persone, famiglie, sogni e storie”, spiega Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria.