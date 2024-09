Workshop per il recupero di piccoli componenti d’arredo al centro del riuso di via Bologna

Genova. Nell’ambito dell’iniziativa Surpluse, centri del riuso e del riparo, si terrà a Genova un workshop dedicato all’eco-creatività e al recupero di piccoli componenti di arredo. L’evento avrà luogo presso la sede di via Bologna 110 Rosso, il 26 e 27 settembre dalle 16.30 alle 19.30 e il 28 settembre dalle 9.30 alle 12.30.

Questo workshop innovativo offre l’opportunità di portare un piccolo complemento d’arredo da rimodernare. I partecipanti riceveranno consigli pratici per avviare il processo di recupero e riutilizzo degli oggetti, promuovendo così la sostenibilità e la creatività. Saranno a disposizione i colori del marchio Surpluse e vari attrezzi per iniziare subito a dare nuova vita agli arredi.

“L’iniziativa Surpluse rappresenta un passo importante verso un’economia circolare più concreta e accessibile per tutti. Il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza del riuso, dimostrando che anche i piccoli gesti, come recuperare e dare nuova vita agli oggetti di uso quotidiano, possono fare la differenza − ha dichiarato Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu − questi workshop non solo promuovono la sostenibilità, ma sono anche un’occasione per condividere conoscenze e pratiche virtuose con la comunità”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Repair Café, è aperto a un massimo di 20 partecipanti. Per iscriversi, è necessario prenotare il proprio posto inviando una mail a: mercatino@amiu.genova.it.

“Supportiamo con massima determinazione eventi come Eco-creatività poiché anche attraverso iniziative di questo tipo i cittadini vengono sensibilizzati sul tema della sostenibilità ambientale − dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora − Amiu e Comune di Genova ogni giorno mettono in campo risorse per arrivare ad avere una città sempre più green e sostenibile, ed il riciclo è un pilastro fondamentale di questa impostazione”.

Il progetto Surpluse è sostenuto da diverse realtà locali, tra cui c-city, Amiu Genova, Università di Genova, Comune di Genova e altri partner, con il contributo dell’Unione Europea nel contesto del programma Pon Metro.