Vittoria per la Samp, Sottil: “Dobbiamo proseguire su questa strada e forgiare la nostra identità”

Modena. Il terzo successo consecutivo della Samp porta il marchio di Ioannou, Tutino e Coda. Una vittoria che dimostra la crescita di questa squadra, sempre più riconoscibile e concreta. Il Modena, di fatto, è stato dominato dal Doria, trovando solo un gol nel finale ma ininfluente. “È stata una partita insidiosa, al termine di una settimana impegnativa a livello fisico e nervoso“, commenta Sottil. Il tecnico poi continua: “Il primo tempo si è messo in salita con l’infortunio di Romagnoli, ma è stato equilibrato. C’erano pochi spazi, ma siamo riusciti a creare occasioni interessanti senza rischiare molto”.

Tuttavia, la vera Samp si è vista nella ripresa, quando ha indirizzato e poi controllato la sfida. Commenta infatti Sottil: “Nel secondo tempo la squadra è scesa in campo ancora più determinata, giocando maggiormente sugli esterni. Infatti con un cross è arrivato il primo gol e poi i ragazzi sono stati bravi a chiuderla. Peccato per il gol preso, ma è stata una partita in cui abbiamo meritato di vincere“.

Infine, il complimento del mister anche a chi è subentrato: “Tutti quelli che sono entrati si sono messi a disposizione, tenendo alto il ritmo e il pressing”. E poi, il commento su un’identità che la Sampdoria sta finalmente mettendo in pratica dopo le difficoltà di inizio stagione: “Dobbiamo proseguire questa strada – dichiara Sottil-, forgiando sempre di più la nostra identità e pensando a noi stessi”.