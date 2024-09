Tursi, Arianna Viscogliosi (Italia Viva) segue la linea Renzi e lascia Vince Genova

Genova. Non è stato propriamente un fulmine a ciel sereno. Che Arianna Viscogliosi fosse prossima a dire addio alla maggioranza in consiglio comunale era un’opzione quotata bassissima. Ma per rendere pubblica ed effettiva la propria lettera di dimissioni dal gruppo Vince Genova ha atteso che le acque del campo largo si calmassero un po’.

Viscogliosi, eletta nella lista civica di Bucci, ex Forza Italia, confluirà nel gruppo Misto, dove la capogruppo è Cristina Lodi (Azione). “Tale scelta – spiega Viscogliosi – è frutto di una riflessione maturata nel rispetto del percorso politico che intendo seguire, allineato al sostegno del centro-sinistra regionale e nazionale, come espresso da Italia Viva, partito di cui faccio parte e che guido in qualità di presidente a Genova”.

“Ringrazio il gruppo “Vince Genova” per il lavoro svolto insieme fino a oggi e confermo la mia volontà di continuare a lavorare per il bene della città e dei suoi cittadini all’interno del consiglio comunale, con la stessa dedizione e impegno che mi hanno sempre contraddistinto”, aggiunge la consigliera comunale augurando agli ormai ex colleghi di gruppo un buon lavoro.

Strada diversa quella che prenderanno gli altri due Italia Viva a palazzo Tursi: Mauro Avvenente, assessore alle Manutenzioni, resterà con il centrodestra e lascerà il partito di Renzi. Probabile che si candidi proprio con la lista appena nata Orgoglio Ligure. Lo stesso dovrebbe fare Davide Falteri, consigliere delegato alla logistica.