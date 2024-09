Restyling di Villa Imperiale, approvato il progetto esecutivo: attesa per l’inizio dei lavori

Genova. È stato finalmente approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del parco di Villa Imperiale, polmone verde nel cuore di San Fruttuoso da anni in condizioni di degrado. Ricevuto il via libera a fine agosto dalla Soprintendenza, gli uffici comunali hanno siglato una determina dirigenziale con cui oltre al progetto vengono approvati anche i documenti di gara e le modalità stesse della gara: un passo propedeutico all’affidamento dei lavori, che da cronoprogramma snocciolato dal vicesindaco Pietro Piciocchi avrebbero dovuto iniziare a settembre 2024.

A febbraio 2024 infatti Piciocchi aveva fornito in sala rossa, nel corso di un consiglio comunale, una tabella di marcia che confermava il ritardo nell’inizio dei lavori rispetto a quanto dichiarato nell’ottobre del 2023, quando l’assessore alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, assicurava che la progettazione si sarebbe conclusa entro l’anno e che il cantiere sarebbe stato aperto nei primi mesi del 2024.

La tabella di marcia ha però subito rallentamenti, e a febbraio Piciocchi pronosticava l’inizio dei lavori a settembre. La Soprintendenza ha impiegato però più tempo del previsto ad approvare il progetto prima di restituire la “palla” al Comune, che ha potuto portare avanti l’iter soltanto nei giorni scorsi. Con la determina appena pubblicata si compie quindi un passo avanti importante per Villa Imperiale, per cui sono stati stanziati 2 milioni di euro da fondi Pnrr, nello specifico parte dei 55 milioni di finanziamenti integrativi che Genova ha ottenuto nel 2022. Oltre 1,4 milioni è la quota destinata ai lavori veri e propri, il resto sono oneri a carico dell’amministrazione e Iva da versare.

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni e oneri del capitolato e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori saranno affidati in un unico lotto, trattandosi di interventi interconnessi, e verranno invitati alla procedura almeno 30 operatori economici qualificati iscritti nell’apposito albo comunale.

Il progetto prevede il consolidamento dei muri di confine e la scarpata nella parte nord con opere di ingegneria naturalistica, nuove piantumazioni e il restauro del ninfeo con un impianto di nebulizzazione per le felci e illuminazione scenografica. La fontana tornerà a funzionare con un sistema di ricircolo dell’acqua e sarà ripristinata la balaustra, danneggiata dal crollo di un grosso pino nel 2019. L’asfalto sarà sostituito da una pavimentazione drenante, e saranno installati un nuovo servizio igienico autopulente e una colonnina di ricarica per mezzi elettrici.

Si aggiunge poi la realizzazione di un’area giochi inclusiva e accessibile “certificata”, una delle richieste primarie arrivate dalle famiglie che frequentano Villa Imperiale. Proprio le famiglie, a inizio settembre, avevano protestato contro la chiusura dell’area giochi esistente: in primavera erano comparse le transenne per motivi di sicurezza, con la promessa che i lavori di riqualificazione avrebbero garantito la nascita di un nuovo spazio. Per averla dovranno però aspettare ancora. Piciocchi, dal canto suo, aveva stimato la durata dei lavori in un anno circa.