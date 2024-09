San Fruttuoso, cambia (di nuovo) la viabilità per i lavori in via Donaver: tutte le modifiche

Genova. Proseguono gli interventi di messa in sicurezza in via Donaver, nella parte alta di San Fruttuoso, e cambia nuovamente la viabilità in zona.

Dall’11 settembre al 31 agosto 2025 scattano infatti nuove prescrizioni, modifiche finalizzate a mettere in sicurezza parte della via, transennata per lungo tempo per questioni di staticità.

Le vie coinvolte sono via Savelli, via Bozzano, via Ferretto – tra via Savelli e via Donaver – via Donaver, via Imperiale – tra salita Nuova di Ns. Signora del Monte e via San Fruttuoso. In tutte queste strade è istituito il divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 8 metri.

In via Savelli torna il doppio senso di circolazione tra civ. 12 e intersezione con piazza Solari, mentre scatta l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione all’altezza dell’incrocio con via Bozzano. All’altezza dell’incrocio con piazza Solari, per i veicoli che devono impegnarla, è ripristinato l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza in corrispondenza della striscia trasversale di arresto prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione. Sul lato mare, tra civ. 29 e civ.12, è istituito il divieto di sosta dalle ore 7 alle 20.

In via Ferretto, tra via Savelli e via Donaver, è invece istituito il senso unico di marcia direzione via Donaver. Stessa cosa in via Donaver tra l’incrocio con via Ferretto e salita Ns. Signora del Monte in direzione via Imperiale, mentre è consentita la sosta – entro i limiti tracciati – su entrambi i lati.

In via Imperiale all’altezza del civ. 14 è istituito un settore di sosta riservato alle moto, in via Torti è istituito divieto di fermata tra intersezione con via Imperiale e civ. 30.

Le modifiche alle linee Amt

Per agevolare il trasporto pubblico urbano la linea Amt 385 è deviata sul percorso piazza Solari – via Savelli – via Ferretto – via Donaver – via Imperiale a monte (capolinea) – via Imperiale fino all’intersezione con via Torti – via Torti (capolinea).

Sono tracciate le fermate bus in via Ferretto civ. 8, via Imperiale civ. 8 A, via Imperiale civ. 27, via Imperiale civ. 16. via Imperiale civ. 10.

Sono soppresse le fermate bus n. 2140 e n. 2139 di via Donaver, tutte quelle di via Donaver tra via Bozzano e via Ferretto e n. 2141 di via Ferretto (la fermata AMT 385 viene traslata in via Imperiale all’altezza del civ. 8.