Verso il Derby della Lanterna, Carparelli: “Genoa favorito ma è una partita a sé. La Sampdoria ha giocatori forti e un allenatore importante”

Genova. Dopo settimane di attesa il momento è sempre più vicino: mercoledì c’è Genoa-Sampdoria, il Derby della Lanterna torna a disputarsi dopo due anni dall’ultima volta. Un evento sentitissimo da entrambe le tifoserie e da Genova intera, la partita per eccellenza che incarna i valori sportivi del capoluogo con le tifoserie che si sfideranno sugli spalti a colpi di cori e coreografie (l’ideale, scongiurando altri eventi che non c’entrano nulla con lo sport).

Intervistato da Genova24.it, l’ex attaccante del Genoa Marco Carparelli (militante anche nella Sampdoria) ha condiviso le proprie sensazioni pochi giorni prima della gara: “Credo che sarà bel derby perché dopo due anni che non ce ne sono stati la città lo sente. Leggendo sui social i tifosi si stanno battibeccando molto. Tra l’altro è una partita difficile perché, come sempre è stato, il derby è una partita a sé: c’è sempre la voglia di lottare. Il Genoa ha qualità molto importanti, la Sampdoria ha dei giocatori importanti e ha fatto degli acquisti importanti. Sarà una bella partita sicuramente“.

“I derby sono quelle partite che, anche se sei superiore, non sei sicuro di vincere“. E di derby Carparelli se ne intende, lui che fu il match winner dell’edizione del 20 marzo 2000 con una rete realizzata di testa. Per il bomber classe 1976 “è il Genoa a partire favorito, però non c’è da appagarsi in una partita del genere. Alla Sampdoria c’è un allenatore importante e tosto, un amico per me perché abbiamo giocato insieme nel Genoa. Sicuramente caricherà a mille la sua squadra, però dall’altra parte il Genoa ha voglia proprio di far bene: ha voglia proprio di far esultare i tifosi”.

Fiducia incondizionata nel cammino dei rossoblù anche per la stima riposta in Alberto Gilardino: “Con lui il Genoa ha fatto molto bene. Quest’anno è partito bene comunque a livello di punti. Io vado quasi tutte le domeniche a vedere la partite e dimostreranno la loro forza anche quest’anno con la voglia di Gilardino che trasmette alla squadra, le qualità dei giocatori e la spinta del pubblico. Quest’ultima è qualcosa di eccezionale e sicuramente daranno quella spinta per cercare di arrivare almeno oltre la metà classifica”.

“Io mi metterò sul divano e guarderò la partita. Tiferò per il Genoa perché sono un tifoso genoano: spero che vinca, facendo la partita, e che sia una festa per tutti senza alcuno scontro“, chiosa Carparelli.