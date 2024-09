Verso Genoa-Roma, Gilardino fa la conta degli assenti. De Winter recuperato

Genova. Un turno di sosta, ma poco tempo per preparare la partita di domani del suo Genoa con la Roma con tutti gli effettivi. Alberto Gilardino parla nella conferenza pre-partita come sempre con molta franchezza: “I ragazzi sono rientrati, sono felice che abbiano giocato, chi più chi meno, sono contento che i giocatori del Genoa abbiano la possibilità di confermarsi nelle proprie nazionali, è un dato di fatto, testimonia il lavoro di questi mesi e questi anni, merito alla squadra, a questo gruppo tramite il lavoro a esaltare i singoli”.

Non saranno della partita Ankeye (per lui un piccolo problema alla caviglia), Miretti, Messias, Zanoli e Norton-Cuffy. “Valuterò oggi alcune situazioni. De Winter sta bene, devo fare valutazioni su altri giocatori. Chi è rimasto si è allenato bene, ha messo minutaggio sulle gambe, siamo in una situazione di emergenza a livello numerico, ma questa squadra ha sempre dimostrato nei momenti di maggior difficoltà di fare partite importanti. Mi aspetto che chi sarà in campo faccia una partita da Genoa. La nostra resilienza è silenziosa ma molto tenace. Come ho detto è un momento in cui ci dobbiamo compattare, unire chi scenderà in campo farà la sua partita.

Gilardino non si sbilancia su chi scenderà in campo. Su Ekuban si limita a dire che ha smaltito il problema e o giocherà dall’inizio o subentrerà.

Sullo stop dell’ultimo match Gilardino spiega: “I ragazzi devono sentire il peso di ogni partita e dimenticare velocemente la scorsa stagione. Questo campionato sarà una lotta sino alle ultime giornate, ho mantenuto questo profilo mentale e questo diventa determinante nell’economia della stagione, i ragazzi lo sanno”.

Sulla Roma solo grandi complimenti: “Era una squadra già forte la scorsa stagione, quest’anno con l’inserimento di Hermoso Saelemakers, Soulé e chi è rimasto ha un livello tecnico e fisico incredibile. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di mantenere un profilo di umiltà e sacrificio”. Poi torna sulla mentalità: Non possiamo pensare di essere superiori in qualsiasi partita sia in casa col Verona sia a Milano, non possiamo permetterci questo tipo di atteggiamento. Bisogna parlare sempre molto chiaro, abituare bene tutto l’ambiente. A livello mentale vai sotto col Verona in casa non ti può sembrare vero, ma serve lucidità. Ci sarà anche da parte dei ragazzi questo tipo di mentalità. C’è la voglia comunque di saper soffrire di stare entro la partita e mettere in difficoltà una squadra come la roma, non dobbiamo difenderci e basta”.

Di sicuro dopo le prime giornate in cui ha giocato senza però segnare, ci si attende molto da Vitinha: “Lui si è preso una grandissima responsabilità quest’anno, ha un peso diverso rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo essere bravi tutti noi a snellirgli questo peso sia la squadra sia io e lui deve giocare come sa. Togliersi da dosso questo tipo di cosa: ha estro, forza, spunto, credo molto in lui”.

Gilardino si augura un rientro rapido, anche se graduale per quanto riguarda le condizioni fisiche di giocatori come Messias, Miretti, Zanoli e lo stesso Norton-Cuffy che non ha ancora avuto modo di vedere in azione.

Al mister è stato anche chiesto di commentare le dichiarazioni del presidente Zangrillo: “Hanno rispecchiato la realtà e il pensiero mio, non bisogna fare voli pindarici, bisogna pensare partita dopo partita e da oggi ci aspetta mini campionato sino alla prossima sosta, difficile, stimolante, più il derby. Da dopodomani penseremo a Venezia, e successivamente penseremo al derby”.

In rosa, anche per motivi di forza maggiore, ci sono molti giovani: Honest Ahanor, Ekhator, Accornero, Masini: “Sono ragazzi giovani, se sono bravi vanno inseriti e fatti giocare, è normale che fare giocare ragazzini comporti qualche errore, ma fa parte del gioco, la mia volontà è inserirli. Sta a loro farsi trovare pronti, sono ragazzi per bene e hanno volontà di imparare”.