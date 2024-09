Venezia vs Genoa LIVE (0-0): Gollini para il rigore di Pohjanpalo

VENEZIA 0 VS GENOA 0

60′ Cambio per il Genoa, dentro Zanoli per Sabelli. Ammonito successivamente Pinamonti per un fallo su Busio.

57′ Cosa ha preso Gollini! Conclusione fortissima di Pohjanpalo, angolato, ma Gollini ci arriva con la mano e riconquista la sfida. Si rimane sullo 0 a 0.

54′ Uno due tra Busio e Pohjanpalo, De Winter in contrasto fa fallo. Rigore per il Venezia.

52′ Angolo per il Venezia, che riparte subito bene come aveva finito il primo tempo.

47′ Infortunio gravissimo per Malinovsky, si teme già il peggio in questi primi minuti. Il centrocampista scivola per sventare l’occasione di Haps, la caviglia rimane sotto e, dalle immagini, si vede subito il piede dell’ex Atalanta completamente fuori asse. Sicuramente il cambio forzato, pronto ad entrare Pinamonti, Ruslan esce tra gli applausi in barella.

45′ Si riparte, palla per il Venezia recuperata subito dal Genoa.

Secondo tempo

48′ Termina con il fallo di Frendrup su Svoboda il primo tempo di Venezia vs Genoa.

45′ Ancora palla per Oristanio che calcia di controbalzo non trovando però la porta. Fallo dello stesso giocatore che tocca però prima la palla con il braccio. Assegnati 3 minuti di recupero.

44′ Il Venezia recrimina un tocco di mano di De Winter dal limite dell’area, per Marchetti non è da sanzionare.

42′ Poche occasioni da ambo le parti, per ora solo due grandi chance per il Venezia. Il Genoa, nonostante il possesso iniziale, non riesce a trovare i modi giusti per fare male. Adesso più Venezia, ma la partita è bloccata a centrocampo.

33′ Altra grande occasione del Venezia. Cross morbido in area di Svoboda che trova Busio che, da solo in area, colpisce di testa e fa tremare Gollini. Il pallone però termina fuori, poco alto sulla traversa.

31′ Fallo di Martin ai danni di Zampano, altra punizione dalla trequarti per il Venezia. Cross dentro deviato in rimessa laterale da Sabelli.

29′ Oristanio, sicuramente il migliore del Venezia fin qui, protegge palla dai tentativi di De Winter di recuperarla. Ammonito il difensore belga per una trattenuta troppo veemente ai danni dell’italiano. La punizione termina con il pallone fuori dalla porta dopo il cross in area.

28′ Gran partita fin’ora di Vitinha che si conquista con il fisico il calcio d’angolo rossoblù. In due tempi i difensori del Venezia fanno arrivare il pallone tra i guantoni di Joronen.

24′ Altro calcio di rigore su Vitinha dopo il contatto con Idzes, ma il portoghese si trova nuovamente in fuorigioco, altro lavoro per la sala Var, ma questa volta viene confermato quasi subito.

21′ Grande recupero di Badelj, parte il 4 contro 2 a favore del Genoa, Frendrup allarga per Vitinha che prende campo e calcia vicino alla porta, pallone sul fondo e prima grande occasione per il Genoa.

17′ Confermato il fuorigioco, si riprende con il possesso dei veneti.

15′ Rigore per il Genoa, grande errore di Candela che prende solo Vitinha, ma l’attaccante rossoblù si trovava in fuorigioco, Venezia graziato. Intanto si stanno rivedendo le immagini al Var.

13′ Oristanio in stato di grazia, tiene palla e con il corpo riesce a liberarsi dalla pressione, allunga per Ellertsson che si smarca con il tunnel e calcia però malissimo, regalando palla al Genoa.

10′ Prima grande occasione per il Venezia con Oristanio, che calcia molto forte e ravvicinato alla porta. Gollini si esalta e para, ribattuta che termina nel cuore dell’area dove Haps, solo di potenza, calcia ampiamente fuori.

8′ Sabelli di testa per Vitinha che cerca il fondo e mette il cross per Ekuban, respinto da Svoboda. Genoa nuovamente in possesso della sfera, durato poco per la posizione in fuorigioco di Ekuban.

6′ Si riprende in attesa del rientro del finlandese, che sembra poter continuare.

4′ Gioco fermo per soccorrere Pohjanpalo, caduto male dopo un contrasto.

3′ Cambio di gioco per Vitinha che cerca la conclusione, ma il tiro viene strozzato troppo e finisce sul fondo.

2′ Prime fasi di studio tra le due squadre, Vitinha si fa vedere largo ma viene fermato, poi il pallone viene regalato alla difesa del Venezia.

1′ Ci prova subito il Genoa, Malinovsky cerca lungo Vitnha che non arriva. Inizia il possesso dei padroni di casa che viene recuperato prontamente dal Genoa appena davanti la propria area di porta.

1′ Inizia la partita dopo il minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci, grande giocatore ricordato per le ‘Notti magiche’ di Italia 90′ scomparso in questi giorni. Primo pallone toccato dal Genoa, in campo con la maglia di trasferta bianca e rossa con caratteri e numero blu. Il Venezia con maglia nera con strisce arancioni e verdi.

Primo tempo

Venezia (3-4-2-1): 1 Joronen, 4 Idzes, 30 Svoboda, 5 Haps, 27 Candela, 6 Busio, 38 Andersen, 7 Zampano, 11 Oristanio, 77 Ellertson, 20 Pohjanpalo. A disposizione: 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 12 Bertinato, 21 Sagrado, 22 Cmigoj, 23 Grandi, 25 Schingtienne, 33 Sverko, 35 Stankovic, 45 Raimondo, 79 Carboni, 80 El Haddad, 97 Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Genoa (3-5-2): 95 Gollini, 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez, 20 Sabelli, 17 Malinovsky, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin, 9 Vitinha, 18 Ekuban. A disposizione: 1 Leali, 2 Thorsby, 8 Bohinen, 14 Vogliacco, 19 Pinamonti, 21 Ekhator, 27 Marcandalli, 33 Matturro, 39 Sommariva, 53 Kasa, 55 Accornero, 59 Zanoli, 69 Ahanor, 73 Masini. Allenatore: Alberto Gilardino.

Ammoniti: De Winter (GEN)

L’arbitro della gara il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido, coadiuvato dai signori Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti Verona. Quarto uomo: Daniele Perenzoni di Rovereto. Var: Daniele Chiffi di Padova. AVAR: Rosario Abisso di Palermo.

Venezia. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare LIVE, minuto per minuto, la webcronaca dell’anticipo del sabato Venezia vs Genoa. Il rientro in Serie A degli arancioneroverdi non è stato dei più semplici. Attualmente ultimi in classifica, la squadra lagunare non ha ancora ottenuto una vittoria nelle prime quattro giornate di campionato (1 pareggio e 3 sconfitte), complice anche un attacco poco prolifico che ha realizzato appena un gol. Nell’ultima partita, il Venezia ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Milan, con tutte le reti arrivate nei primi 30 minuti di gioco. Un evento simile, con quattro gol subiti nei primi 30 minuti, risale a una partita dell’ottobre 1949 contro l’Inter.

Nonostante il difficile avvio, i ‘Leoni Alati’ cercano di ritrovare la brillantezza che li ha portati a chiudere la scorsa stagione di Serie B con cinque vittorie consecutive in casa. L’allenatore Eusebio Di Francesco potrebbe puntare a conquistare la sua prima vittoria stagionale contro il Genoa, una squadra contro la quale ha perso solo una delle ultime otto sfide da tecnico (5 vittorie e 2 pareggi).

Il Genoa ha avuto un avvio altalenante (1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta) e arriva a Venezia dopo un pareggio all’ultimo respiro contro la Roma, con un gol al 96° minuto. Piccola pillola, la squadra ligure ha pareggiato le ultime sette partite di Serie A giocate di sabato alle 15:00. Tuttavia, il Genoa ha vinto la sua unica partita stagionale in trasferta, 1-0 contro il Monza, nonostante un possesso palla del 30% e un solo tiro in porta. Il bilancio degli scontri diretti contro il Venezia è favorevole, con 13 incontri da imbattuti a partire dal febbraio 1998 (7 vittorie e 6 pareggi).

Tra i giocatori chiave, il Venezia si affida a Joel Pohjanpalo, capocannoniere della scorsa stagione in Serie B, per lui ancora 0 gol in questa stagione. Per il Genoa, Andrea Pinamonti potrebbe essere decisivo, avendo realizzato 10 dei suoi ultimi 12 gol nei primi tempi.

Altra piccola curiosità, oggi due giocatori compiono le 100 presenze con i rispettivi club, Bani con il Genoa e Busio con il Venezia.