Mercato immobiliare in ripresa: Genova la città in cui le compravendite sono cresciute di più

Genova. Dopo le difficoltà dello scorso anno e del primo trimestre di questo 2024, torna a crescere, seppur in modo lieve, il mercato immobiliare nelle principali città italiane, Genova compresa.

Sia Abitare Co. Sia Tecnocasa hanno elaborato i dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, riscontrando come le compravendite di abitazioni siano cresciute a livello nazionale dell’1,2% tra aprile, maggio e giugno. E il capoluogo ligure è tra le città metropolitane in cui la crescita è stata maggiore: +3,9% e 2.335 transazioni, poco più di Roma (+3,4% e 9.456 transazioni).

Vero è però che, sempre secondo Abitare.co, è anche la città in cui i prezzi sono calati di più: un vero e proprio crollo pari al 33%, il dato negativo più pesante in Italia.

Tra le altre città a segno più c’è Palermo (+0,7% e 1.726 transazioni), mentre restano ancora in calo a Firenze (-8,1% e 1.225 transazioni), Milano (-7,3% e 6.087 transazioni), Bologna (-2,5% e 1.504 transazioni), Torino (-2,0% e 3.886 transazioni) e Napoli (-0,9% e 2.154 transazioni).

Dopo la chiusura del primo trimestre 2024 con un calo del -7,2%, l’attesa inversione di tendenza del mercato residenziale è quindi arrivata, complice anche il taglio dei tassi per i mutui. In totale si sono registrate 186.324 transazioni residenziali, anche se calano gli acquisti delle nuove ostruzioni.