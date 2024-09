Vela, il Comune di Genova vuole partecipare alla Clipper Race: da capire costi e sponsorizzazioni

Genova. La Clipper Race è una delle più grandi sfide veliche al mondo con la peculiarità di non richiedere alcuna esperienza di navigazione precedente ai partecipanti. Si tratta di una regata da giro del mondo, 40mila miglia nautiche, avrà partenza nel 2025 per affrontare un percorso diviso in otto tappe che toccheranno 16 città del mondo.

Il Comune di Genova vuole partecipare con un suo team alla traversata oceanica e attraverso una delibera di giunta presentata dall’assessora allo Sport Alessandra Bianchi – e approvata nell’ultima riunione – ha dato mandato agli uffici competenti per l’adozione dei provvedimenti necessari all’adesione all’evento, “nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo reperimento, eventualmente anche attraverso sponsorizzazione e finanziamenti, dei fondi necessari a valere sull’esercizio 2025″.

Nel 2025-26 Genova non sarà più “capitale dello sport” ma secondo la giunta Bucci, per la sua storia, il capoluogo ligure non può rinunciare a essere della partita. Non sarà un impegno economico milionario come quello che ha visto Genova diventare il Grand Finale della Ocean Race.

In questo caso Genova parteciperà con un suo team alla competizione: in base ai tariffari degli anni passati, a seconda dell’impegno, si parla di cifre che vanno dalle 35mila alle 50mila sterline, a seconda del pacchetto, solo per la fee di ingresso. Senza contare le spese per l’allestimento dell’imbarcazione e quelle logistiche, assicurative e di preparazione per i partecipanti.

Questa è l’altra incognita: in base alla delibera Genova deciderà di far salire a bordo di una delle imbarcazioni quattro persone, una per volta, a rotazione. Non è ancora chiaro chi saranno queste persone, per cui saranno organizzati “training di preparazione alle regate oceaniche”. Potrebbero essere studenti delle scuole nautiche ma anche semplici cittadini scelti con modalità tutte da definire.

“Saranno attivate inoltre – si legge nella delibera – azioni di promozione dell’economia del mare per il definitivo consolidamento del ruolo a livello internazionale della città di Genova come città di sport acquatici”. La Clipper Race è presentata come un “importante palcoscenico” e “il progetto prevede un’importante attività di comunicazione, piano media e public relations. Anche per questa parte del progetto serviranno fondi ad hoc.