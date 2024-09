Vela d’altura, si svolgerà ad ottobre il 12° Campionato della Lanterna

Genova. Conto alla rovescia per il 12° Campionato della Lanterna. La rassegna velica d’altura, curata dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova, della Porto Antico spa e del Waterfront Sailing Club, sarà in programma nei week end 11-13 ottobre e 19-20 ottobre.

Un appuntamento realizzato con il supporto di LNI Genova Centro, CN Rapallo, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, ANSD, CN Luigi Rum, ASPER, CN Ilva e Associazione Il Pontile e con il sostegno di Phase Motion Control, Mostes, Toio, Porto Carlo Riva e Compagnia del Pesto.

Le Imbarcazioni stazzate ORC Club e ORC International potranno iscriversi in una delle due seguenti categorie: Crociera/Regata e Gran Crociera. Sarà possibile iscriversi anche alle classi Monotipo, Minialtura e IRC.

Le iscrizioni al Campionato della Lanterna 2024 dovranno pervenire alla Segreteria del Campionato entro le ore 20.00 del 9 ottobre 2024. L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente online sul sito web dell’evento http://www.campionatodellalanterna.it oppure scaricando e compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito dell’evento o dal sito internet di Racing Rules of Sailing all’indirizzo web https://www.racingrulesofsailing.org/documents/9641/event

Tutte le barche iscritte al 12° Campionato della Lanterna, esclusivamente e limitatamente per il periodo dell’evento (11-20 Ottobre 2023) e fino ad esaurimento posti, saranno ospitate gratuitamente nell’area della Fiera di Genova. L’ospitalità gratuita sarà offerta anche nel nuovo Porto Carlo Riva di Rapallo limitatamente alle prime 40 iscrizioni ed esclusivamente per la notte di sosta fra le due prove costiere previste in questa edizione.

Il Campionato si svolgerà in 4 appuntamenti, con un massimo di tre prove per giornata (a discrezione del Comitato di Regata) su percorsi a bastone fra le boe e costieri nel tratto di mare antistante Genova ed il promontorio di Portofino e Rapallo.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 18 presso la prestigiosa sede del main sponsor Phase Motion Control a Sestri Ponente.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni raggruppamento ed i primi Overall.

Per il 1° Trofeo Lanterna PHASE, insito nelle prove Costiere, sarà assegnato il trofeo PHASE al miglior piazzamento complessivo delle due prove costiere.