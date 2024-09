Urban Nature, il 29 settembre alla villa di Voltri evento Wwf per famiglie

Genova. Un evento gratuito per famiglie. Domenica 29 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, il Wwf Genova-Città Metropolitana presenta alla Villa Duchessa di Galliera a Genova Voltri la settima edizione di Urban Nature – la festa della natura in citt”.

Quale migliore cornice urbana se non quella del parco voltrese, ricco di boschi e prati e con un recinto in cui trova casa un gruppo di daini.

Proprio al prato dei daini, un punto molto amato dalle famiglie, sarà allestito lo stand dell’associazione del Panda.

Il programma prevede un intrattenimento giocoso per i bambini col crucipanda.

Un momento per grandi e piccini per conoscere la biodiversità agricola dell’Oasi Terre dei Bravin situata a Mele. Si tratta della prima oasi genovese e la prima in Italia per la sua caratterizzazione agricola.

“L’evento Urban Nature vuole fare da traino per far conoscere, a partire dalla natura in città, la natura protetta alle spalle della città”, dice Gabriele Vallarino, referente Oasi WWF Terre dei Bravin.

Allo stand sarà presente Marco Loconte, titolare dell’oasi, per spiegare il valore del cibo sano, frutto di un’agricoltura senza pesticidi. Porterà con sé una collezione di grani antichi. L’oasi aprirà la sua giornata mensile al pubblico sabato 26 ottobre.

Durante il pomeriggio, si susseguiranno degli incontri: “A tu per tu col daino”, per conoscere sotto la lente della bioecologia questi incredibili ungulati. Francesco Gaggero, studente in scienze naturali, ci accompagnerà nel mondo dei daini che faranno da spunto per imparare a distinguere anche gli altri cervidi come il capriolo e il cervo nonché per riflettere sull’importanza della convivenza uomo e lupo.