Un’ottima CDM Futsal cede solo alla distanza: a Campo Ligure si impone il Toulon per 4-2

Campo Ligure. Un’amichevole di livello per alzare l’asticella e così è stato: la CDM Futsal sfodera una prestazione di grande carattere e intensità, tenendo testa e rispondendo colpo su colpo a una formazione di categoria superiore.

Alla fine, arriva una sconfitta per 4-2 ma la sensazione è che la strada sia davvero quella giusta.

Ultimo test match casalingo per la CDM Futsal che, sul parquet di Campo Ligure, ospita nientemeno che i francesi del Toulon Elite, formazione che nella scorsa stagione ha staccato il biglietto d’accesso ai playoff scudetto della massima categoria transalpina. Un’amichevole di lusso, la definirebbero “quelli bravi”, ma soprattutto il modo migliore per provare ad alzare l’asticella in vista dell’esordio, sempre più vicino, in campionato. I francesi partono con Garcia, Nito, Viana, Gustavo e Brito Furtado, risponde la CDM con Politano, Piccarreta, Ortisi, Moragas e Da Silva. La prima occasione la creano Moragas e Da Silva, palla perfetta per il tiro di Piccarreta ma la mira non è precisa. La risposta dei francesi arriva dopo appena un minuto, con Nito che imbecca bene Viana, tutto solo davanti a Politano ma il portiere della CDM respinge il tiro.

Il punteggio si sblocca dopo 3.04: punizione per il Toulon, palla che finisce sui piedi di Da Silva, davanti a sé a campo aperto e il brasiliano non si fa pregare. Splendido coast-to-coast solitario, concluso con un sontuoso dribbling sul portiere e palla appoggiata in rete per l’1-0 CDM. Ancora Da Silva protagonista poco dopo. Altra sgroppata, stavolta, lungo la fascia destra e tocco morbido a cercare il secondo palo, con deviazione provvidenziale del portiere, che mette in angolo evitando così guai peggiori. Il Toulon però non sta a guardare e impegna Politano prima con Nito e poi con Lakjah, ma il portierone di casa si fa sempre trovare prontissimo.

A 6.56 un peccato d’ingenuità castiga la CDM: Schettino si fida troppo dei propri mezzi tecnici e consegna palla agli avversari in piena area di rigore, tocco al centro per Lakjah che deve solo spingere in rete il pallone del pareggio. Al 14’ la CDM si riaffaccia in avanti, ancora con Da Silva che intercetta un pallone vagante a centrocampo, si allarga a sinistra e lascia partire un mancino velenoso a mezz’altezza. Garcia ci mette le manone e disinnesca in angolo. Un minuto dopo, tripla occasione per la formazione ligure: punizione dal limite conquistata da Moragas, calcia Ortisi ma Garcia respinge, la palla finisce fra i piedi proprio di Moragas che può calciare due volte verso la porta ma trova in entrambi i casi l’opposizione del portiere. Poco dopo un’aizone corale Da Silva-Ortisi-Moragas manda al tiro ancora il pivot argentino, liberatosi benissimo dalla marcatura avversaria. La palla però esce di un soffio a lato. Il Toulon replica con una gran botta su punizione di Nito, alzata in angolo da Politano. A un minuto dall’intervallo, ci prova Lakjah con una rasoiata che esalta però le doti tecniche di Politano. Allo scadere, arriva però il sorpasso dei transalpini che trovano il goal grazie alla caparbietà di Nito e alla precisione di Villaverde, che da pochi passi piazza il pallone sotto l’incrocio e manda le squadre al riposo sul 2-1.

Nella ripresa è la CDM a partire meglio, prima con Da Silva che pesca in area Piccarreta ma il tiro finisce in angolo, poi con lo stesso Da Silva che impegna il portiere Abrantes in una parata non facile. Il Toulon risponde con il tiro dalla distanza di Brito Furtado che sfila di poco a lato della porta ora difesa da Parodi. All’8’ ci prova Ortisi su calcio di punizione dal limite ma Abrantes respinge. Un minuto dopo è invece Parodi a far bella figura sulla staffilata di Viana. Ancor ail portiere della CDM sugli scudi, poco dopo, sulla botta di Nito. La CDM preme e al 14’ trova il meritatissimo pareggio con Moragas: gran palla di Piccarreta, l’argentino fa perno sul marcatore e scarica in porta un mancino non potente ma di gran precisione, che s’insacca all’altezza del secondo palo. La gioia però dura poco perché appena 30 secondi dopo il Toulon rimette il naso avanti: punizione di Nito, la difesa si dimentica Gustavo che gira in rete il 3-2.

Nei secondi finali, la CDM prova anche il portiere di movimento ma l’unico risultato è la rete del 4-2, con la porta sguarnita, segnata da Villaverde. Al di là del risultato finale, comunque, la prova della squadra di mister De Jesus è stata sicuramente molto positiva, al cospetto di un avversario di grande valore e di categoria superiore. Soprattutto nella ripresa la CDM ha saputo giocare con grande intensità, mettendo in difficoltà la formazione transalpina, che non si è certo risparmiata, arrivando anche a usare le maniere forti per fermare Da Silva, Moragas e compagni.

Ecco il tabellino della gara:

CDM FUTSAL: Politano, Parodi, Pagliarulo, Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Micheletto, Marino, Da Silva, Zanello. All. De Jesus.

TOULON ELITE: 1 Garcia, 7 Brito Furtado 16 Nito, 11 Viana, 17 Gustavo, 6 Dubois, 14 Villaverde, Abrantes, 9 Lakjah.

RETI: 3.04 Da Silva, 6.56 Lakjah, 19.21 Villaverde, 34.05 Moragas, 34.30 Gustavo, 39.32 Villaverde.