Università di Genova sotto attacco hacker: “Pagate un riscatto o diffonderemo dati sensibili”

Genova. L’Università di Genova sotto attacco degli hacker. A prendere di mira il sito è stato – stando alla rivendicazione – il gruppo ransomhub, che nelle ultime settimane ha lanciato attacchi anche ad altre aziende italiane.

Secondo quanto trapelato, gli hacker avrebbero sottratto circa 18 gigabyte di materiale prendendo di mira il sito del Dipartimento di Matematica. Per evitare di divulgare i dati di cui sarebbero in possesso hanno chiesto un riscatto (la cifra non è stata divulgata) e dato un termine per il pagamento di tredici giorni.

A individuare l’attacco è stato per primo il sito ransonmfeed.it, che si occupa di monitorare questi specifici attacchi che comportano il furto di materiale e la richiesta di un riscatto per evitare di renderli pubblici o di venderli sul dark web. La segnalazione risale alla serata di lunedì. Pochi minuti prima un attacco simile era stato sferrato, dallo stesso gruppo, alla società australiana BSG, che si occupa di consulenze per aziende, e all’AVF Biomedical, azienda francese specializzata in ricerca medica.

Gli investigatori della polizia postale, coordinata dal dirigente Alessandro Carmeli, sono arrivati in via Balbi martedì mattina per avviare le indagini e capire se vi siano servizi compromessi e quali. Non è chiaro neppure che tipologia di dati (e in che quantità) siano stati trafugati.

Il gruppo di hacker è lo stesso che nel 2023 ha attaccato il Comune di Taggia chiedendo un riscatto di 300mila dollari per evitare di diffondere i dati rubati.