La sfida dell’Università: un campus “diffuso” con aule, residenze e servizi per riqualificare il centro storico

Genova. L’Università di Genova può giocare un ruolo strategico nella riqualificazione del centro storico grazie alla creazione di un grande campus umanistico tra la zona di Balbi e la Darsena, che porterebbe migliaia di studenti e professori in spazi appositamente risanati. Ne è convinto il rettore Federico Delfino, che ha citato il caso di Sarzano a titolo d’esempio.

“Abbiamo l’esigenza di spazi per garantire residenze e servizi agli studenti – ha detto Delfino nel corso dell’incontro convocato per illustrare le agevolazioni previste il nuovo anno accademico – Ci arrivano sempre già richieste di studentati e aule dove poter studiare 24 ore su 24, un format che connota numerose città universitarie. Su questo c’è molta attenzione e allineamento con il Comune”.

Alcuni esempi di cantieri attualmente aperti in zona: in via Balbi 9 verranno realizzati, grazie al progetto Pinqua, circa 25 posti letto, destinati anche ai visiting professor. L’oratorio delle Cinque Piaghe (ex San Tommaso), in via delle Fontane, a Pré, verrà riqualificato, con studenti che dalla mattina alle 8 sino alle 19 frequenteranno lo spazio per studiare in un’aula da 150 posti. E poi il maxi progetto all’Albergo dei Poveri: una nuova aula magna da più di 300 posti, palestra, mensa, aule studio.

“Oggi a Genova abbiamo di fatto cinque campus – ha spiegato ancora Delfino – Quello di San Martino, Valletta Puggia, Albaro, che diventerà Ingegneria a Erzelli, Carignano e Sarzano, e poi il campus centrale, quello della zona di Balbi, che ha moltissimi studenti ma offre pochi servizi. Il focus sarà all’Albergo dei Poveri. Se devo identificare un elemento di richiamo per gli studenti sono certamente i servizi, in cui siamo più carenti. E l’obiettivo è attirare sempre più studenti da fuori regione e dall’estero nei prossimi dieci anni per contrastare l’invecchiamento demografico”.

Intanto è stata smantellata la tensostruttura installata davanti all’ex Saiwa, utilizzata lo scorso anno come aula dagli studenti di Medicina: “Ci siamo già organizzati con il polo biomedico per unire due aule – spiega il rettore – sono in corso i lavori per la nuova aula al piano meno due della clinica oculistica del San Martino, puntiamo ad averla disponibile per il secondo semestre, e attendiamo appunto di ultimare la pratica amministrativa per l’oratorio delle Cinque Piaghe. Il bando dell’edilizia ha dato buon esito, il polo ex Saiwa darà tremila posti per studiare, per il tempo libero e per socializzare, per non parlare di Erzelli, dove è stato formalmente aperto il cantiere dopo la consegna a luglio, e dell’Albergo dei Poveri, il luogo in cui ora sono concentrati più cantieri”.