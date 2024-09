Una “regata culturale” per trasformare Genova nella capitale della vela: il progetto che si ispira a Barcellona

Genova. Valorizzare la tradizione marinara della città di Genova attraverso eventi sportivi e culturali: è l’idea alla base del progetto “La regata culturale“, presentato martedì a palazzo Tursi.

Al centro dell’iniziativa, regate e manifestazioni sportive legate al mare affiancate da eventi culturali, concerti, mostre, documentari, programmi di educazione marinaresca nelle scuole e visite guidate nei più importanti siti storici di Genova, come i palazzi dei Rolli. Un progetto strettamente legato alla cosiddetta “blue economy”, che mira però a promuovere il capoluogo non solo come meta turistica legata al mare, ma anche come luogo di cultura e tradizioni coinvolgendo cittadini, turisti, scuole e realtà locali in un’esperienza che unisce sport, storia e cultura.

Il progetto punta a organizzare a Genova un programma di eventi strettamente collegato alla valorizzazione della Casa della vela, che ospiterà il Centro federale della Fiv all’interno del Waterfront di Levante, che si immagina essere la sede inaugurale della rassegna. Le iniziative saranno collegate tra Genova e i comuni dell’area Metropolitana per far scoprire le tipicità e le bellezze del territorio e per consolidare sempre di più i rapporti tra i comuni del genovesato.

L’offerta culturale dell’idea progettuale comprende collaborazioni con il Carlo Felice e il coinvolgimento dell’Orchestra del Mare, rassegne sulla vita marinaresca e mostre dedicate.

“Genova vanta una lunga tradizione negli sport legati al mare e, in particolare, per quanto guarda la vela. Un legame che si rafforza anche attraverso gli eventi sportivi, di carattere internazionale e nazionale, che la nostra città ha ospitato negli ultimi anni e che ci vedranno protagonisti anche in futuro – dice l’assessora allo Sport e al turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Come amministrazione abbiamo dimostrato di credere nello sport e nei suoi valori per la crescita della città, sia sotto il profilo turistico sia di sviluppo economico, e il progetto della Regata Culturale ben si inserisce in questo contesto di crescita. Sarà un vero e proprio viaggio che coinvolgerà anche i più giovani in un percorso didattico che rafforzerà ulteriormente il binomio sport e cultura”.

“L’idea di associare la cultura alla vela nasce dallo storico greco Pausania, che nel II secolo a.c. raccontava di una competizione velica accompagnata dalla musica – aggiunge il consigliere delegato ai Nuovi insediamenti aziendali sul territorio, Davide Falteri – Barcellona, per la Coppa America, ha organizzato 200 eventi culturali sparsi per la città. Questo è un key-project della giunta, un’idea progettuale che prevede di creare una serie di progetti sinergici agli eventi sportivi che ci permettono di valorizzare la nostra città attraverso la vela e attraverso l’offerta culturale che abbiano da offrire, anche nella logica di attrarre maggior interesse e nuovi investitori favorendo anche i rapporti di internazionalizzazione che passano attraverso lo sport e la cultura”.

“L’idea nasce in me dopo un viaggio di lavoro a Barcellona dove sono venuta a conoscenza di una serie di eventi culturali legati alla Coppa America, ho quindi pensato che anche Genova avrebbe potuto prendere spunto da questa iniziativa e ho proposto il progetto al consigliere delegato che ha sostenuto subito l’idea di consolidare lo stretto rapporto che esiste tra il mare , il mondo della vela e quello culturale con particolare attenzione alle nuove tecnologie artistiche – racconta l’assessora alla Cultura del Comune di Borzonasca – . La vela è donna e simbolo di libertà, ti rimane nell’anima e sulla pelle e questo apre molteplici spunti per esplorare nuovi percorsi creativi”.