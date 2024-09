Una “parata sostenibile” in bici o monopattino per l’apertura dell’Oktoberfest di Genova

Genova. Oggi alle ore 18.30, con partenza da piazza De Ferrari a Genova parte l’OktoberParade, parata aperta al pubblico dedicata alla mobilità sostenibile, che coincide con l’avvio della manifestazione Oktoberfest in piazza della Vittoria.

I cittadini sono invitati a presentarsi in bici, in monopattino o a piedi per arrivare fino al tendone davanti all’arco di trionfo per l’apertura simbolica del primo fusto di birra.

Durante il percorso, saranno offerti bretzel e non mancherà l’accompagnamento musicale proposto dall’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

L’evento, in collaborazione con la direzione Smart Mobility del Comune di Genova, non solo celebra l’apertura dell’Oktoberfest, ma vuole rendere omaggio all’European Mobility Week.