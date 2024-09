Un cortometraggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno, regista genovese lancia una raccolta fondi

Londra. Alessio Rupalti, regista originario di Genova, ha avviato una raccolta fondi sul portale GoFundMe per finanziare un cortometraggio dedicato al tema della prevenzione del tumore al seno.

Rupalti vive a Londra dove ha fondato una piccola casa di produzione indipendente: Cliffs Films. Ha lavorato come assistente alla regia per importanti registi e ha diretto numerosi spot pubblicitari, video musicali e cortometraggi, ottenendo premi internazionali.

“Nel corso degli anni − dice Rupalti − ho compreso quanto fare film sia una straordinaria opportunità per condividere messaggi importanti con il proprio pubblico e non solo per intrattenerlo. Perciò il mio ultimo cortometraggio, intitolato Ten to Six affronta il tema delicato della prevenzione del tumore al seno e mira a sensibilizzare su questo argomento. È una storia ambientata nel Regno Unito e parla di un anziano signore di nome Sam, che passa l’intera vita a cercare un modo per tornare indietro nel tempo e provare a salvare sua moglie, morta a causa di un tumore al seno. Trova il modo. Tuttavia però, il viaggio nel tempo ha le sue regole e quel viaggio prende una piega inaspettata”.

Il tumore al seno è tra i tumori più diffusi soprattutto tra le donne. I tassi di sopravvivenza sono molto alti quando il tumore viene individuato per tempo poiché i trattamenti per curarlo, hanno margini alti di riuscita. Purtroppo però, nel 50-80% dei casi, il tumore viene diagnosticato in uno stadio avanzato, rendendolo più difficile da trattare e spesso incurabile. Per questo motivo la prevenzione copre un fattore determinante per ridurre le percentuali dei decessi causati dal tumore al seno.

“È un progetto che conto di realizzare nella primavera 2025 a Londra − annuncia Rupalti − e per raccogliere i fondi necessari ho deciso di aprire un crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe – il primo traguardo è quello di raggiungere 5000 sterline così da poter sostenere le spese di pre-produzione e produzione. Le restanti 5000 sterline verranno invece utilizzate per coprire i costi di post-produzione e la distribuzione attraverso i festival cinematografici”.

Entro metà ottobre a Londra si terranno i casting per individuare i tre attori scelti tra le candidature ricevute nelle scorse settimane, più di mille. Il cast, nativo inglese, comprende un uomo sull’ottantina, un giovane studente e una giovane ragazza.