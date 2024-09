UEFA Regions’ Cup: Dal 17 al 23 Settembre la Liguria protagonista del calcio dilettantistico europeo

Genova. La Lega Nazionale Dilettanti si proietta nella dimensione europea con la selezione della Liguria che rappresenterà l’Italia alla UEFA Regions’ Cup 2024/2025, la competizione europea che coinvolge le selezioni dilettanti regionali dei paesi aderenti all’UEFA. L’intermediate round della 13^ edizione della manifestazione continentale, riservata ai calciatori dilettanti dai 19 ai 40 anni, si giocherà dal 17 al 23 Settembre sui campi di Chiavari e Sestri Levante. Grazie all’impegno del Presidente della LND Liguria Giulio Ivaldi le Rappresentative Regionali di Croazia, Romania e Malta invaderanno festosamente la Liguria per giocarsi un posto nel Final Round. Ad attenderle la Rappresentativa ligure che si è guadagnata la partecipazione al torneo grazie al primo storico successo dell’Under 19 al Torneo delle Regioni del 2023.

La prima classificata si qualifica per la fase finale. L’Italia, dodicesima nel ranking del torneo, parte direttamente dalla fase intermedia composta da otto gironi formati da quattro squadre ciascuno. Una competizione dall’alto tasso di difficoltà se pensiamo che una rappresentativa italiana non supera il turno intermedio dal 2013.

La Liguria, inserita nel gruppo 8, giocherà in casa tutto il mini torneo. Il 17, 20 e 23 Settembre sui campi di Chiavari e Sestri Levante alle 17.00 si giocheranno le due partite di ognuna delle tre giornate del Girone. Il 17, 20 e 23 Settembre la Liguria affronterà rispettivamente Romania, Malta e Rijeka (Croazia). Il primo e terzo match a Chiavari, il secondo al “Sivori” di Sestri Levante.

Le tre partite della Liguria saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della LND e sulla homepage di repubblica.it. Sul sito ufficiale della LND tutte le notizie e le dirette testuali delle gare della Rappresentativa italiana.

La manifestazione è stata presentata quest’oggi nella suggestiva “Sala Del Bergamasco” del Palazzo sede della Camera di Commercio di Genova. Hanno partecipato il Presidente del Comitato Regionale Liguria LND Giulio Ivaldi, il Vice Presidente Vicario del CR Giovanni Pampana in questo caso nella veste di Direttore del Torneo, il Delegato Uefa Marvin Robinson, l’Assessore allo Sport di Genova Alessandra Bianchi e l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro. Presenti anche il Consigliere del Comune di Sestri Levante Claudio Muzio e il Delegato Assembleare Cristina Erriu.

Giulio Ivaldi ha posto l’accento su un aspetto: “Al di là del risultato del campo sono certo che i ragazzi della Liguria si distingueranno per lealtà, impegno, sportività, valorizzando il senso di appartenenza alla Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo preparato questo torneo al meglio con uno staff tecnico e medico di prim’ordine”. Un velo di commozione sul volto di Ivaldi:”Se penso a quando ho iniziato a lavorare per questo bellissimo sport ed ora posso vivere una sfida così importante insieme a tutti i miei preziosi collaboratori, stento a crederci. Questo torneo sarà anche un’occasione anche per sfoggiare due impianti di grande qualità come quelli di Chiavari e Sestri Levante. Due esempi che si portano dietro le decine di altri campi che abbiamo riammodernato negli ultimi quattro anni per far giocare i nostri ragazzi in sicurezza ma soprattutto per creare punti di riferimento e di aggregazione per i giovani”.

“Dopo il grande successo del Torneo delle Regioni, della Coppa Italia di Futsal e le finali di Beach Sprint, un nuovo appuntamento calcistico firmato LND arricchisce il palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport con l’imminente fischio di inizio della UEFA Regions’ Cup” – ha affermato Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova – “Contando sul supporto del proprio pubblico, la rappresentativa ligure proverà a strappare il pass per la fase finale coltivando il sogno di conquistare un primo e storico titolo internazionale. Faccio i complimenti al Presidente del Comitato Regionale Giulio Ivaldi per l’impegno ed il grande gioco di squadra che ci ha visto protagonisti insieme in questo speciale anno sportivo della nostra città”.

“In primavera la Liguria ha ospitato il Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione di calcio dilettantistico in Italia che mancava sul territorio da 39 anni e ora, per la prima volta nella storia, siamo pronti per la Uefa Regions’ Cup, un evento internazionale che per una settimana vedrà in campo i migliori calciatori dilettanti di tre paesi europei e della nostra regione” – ha commentato l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro – “Avere sul territorio due appuntamenti sportivi del genere nello stesso anno non è banale e il merito è senza dubbio del Comitato Regionale della FIGC che ha saputo fare squadra con LND, UEFA e tutte le istituzioni politiche e sportive. Sono certa che la Uefa Regions’ Cup, proprio come il Torneo delle Regioni, sarà un grande successo e farà conoscere ulteriormente la Liguria oltre i confini nazionali”.

Sono 36 le nazioni aderenti all’UEFA che hanno iscritto una propria squadra regionale alla competizione. L’organizzazione dell’intermediate round è stata voluta fortemente dal CR Liguria LND in accordo con la Lega grazie all’impegno dei rispettivi rappresentanti. Lo scorso 7 Dicembre a Nyon nella sede della UEFA si sono svolti i sorteggi degli otto gruppi dell’Intermediate Round alla presenza del numero uno del Cr LND Liguria Giulio Ivaldi e dei rappresentanti della LND centrale.

La prima classificata di ogni girone accederà alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di giugno o luglio 2025. La Liguria è all’esordio assoluto nella UEFA Regions’ Cup.

LA FORMULA

Le Rappresentative regionali “amateur” delle 36 nazioni aderenti all’Uefa che hanno iscritto una propria squadra Regionale alla competizione si affrontano in due turni di qualificazione per arrivare ad una fase finale composta da otto squadre.

L’Italia, grazie al piazzamento al 12^ posto nel ranking UEFA viene promossa direttamente alla seconda fase (Intermediate round) organizzata in otto gironi (ognuno composto da quattro squadre), con un posto in palio per le final eight. Sarà quindi la Rappresentativa Liguria a partecipare alla prossima edizione della competizione. La selezione Under 19 del Comitato Regionale presieduto da Giulio Ivaldi ha vinto l’edizione del 2023 del Torneo delle Regioni giocato in Piemonte VDA, ottenendo così il diritto sportivo di rappresentare l’Italia nella UEFA Regions’ Cup 2024/2025.