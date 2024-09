Ubriaco e armato di coltello a Sottoripa, i passanti chiamano la polizia: denunciato

Genova. Si aggirava per Sottoripa ubriaco e armato di coltello, un comportamento che ha allarmato le persone che intorno a mezzogiorno di venerdì si trovavano in zona, spingendole a chiedere aiuto alla polizia.

L’uomo, un cittadino romeno di 53 anni, è stato avvistato in via Frate Oliviero e ha subito preoccupato per il suo evidente stato di agitazione e il coltello che teneva in mano. Dall’accoltellamento tra pusher avvenuto proprio a Sottoripa è trascorso meno di un mese e l’attenzione in zona è massima: in pochi minuti alcuni agenti di polizia sono intervenuti e hanno individuato il 53enne mentre camminava in via di Sottoripa.

Quando è stato fermato è apparso da subito molto alterato dall’alcol, in difficoltà anche a parlare. Visto il suo stato gli agenti lo hanno perquisito e hanno trovato il coltello nel suo borsone. È stato quindi denunciato e sanzionato per ubriachezza.