Tutto pronto per il 15° World Tourism Event 2024

Genova. È tutto pronto per l’imminente avvio della quindicesima edizione del World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, che si aprirà giovedì prossimo, 12 settembre, alle 10:00 a Palazzo della Meridiana, nel cuore del Patrimonio UNESCO di Genova, e sarà visitabile fino a sabato 14 settembre.

Tre saranno le aree dell’evento, di cui due aperte al pubblico tutte e tre i giorni con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00 con ingresso gratuito.

AREA ESPOSITIVA – A Palazzo della Meridiana vi sarà, infatti, un’ampia area espositiva in cui troveranno spazio un centinaio di beni Patrimonio Mondiale, materiali e immateriali, sia italiani che stranieri.

Tra questi ultimi, in particolare la Giordania, presenza ormai consolidata del WTE, che presenterà a Genova i suoi sette beni UNESCO, tra cui l’ultimo in ordine temporale, iscritto nella WHL a luglio scorso, ovvero Umm al Jimal, il villaggio a nord di Amman, testimone di tutte le culture che si sono succedute nel Paese mediorientale.

Cuba raddoppia la sua presenza al WTE, dal momento che, oltre all’Ente del Turismo dell’isola, quest’anno saranno a Genova anche i rappresentanti del programma Transcultura che unisce Cuba, i Caraibi e l’Unione Europea in nome della cultura e della creatività.

Un ruolo da protagonista tra gli espositori italiani sarà, senz’altro, quello della Città di Genova e della Liguria, con il patrimonio UNESCO delle Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova, Porto Venere, le Cinque Terre e le isole di Palmario, Tino e Tinetto e il Parco naturale del Beigua.

Tra le conferme, il Veneto, la Toscana, il Piemonte, la Città metropolitana di Napoli, la Città di Torino con le splendide Residenze Reali Sabaude, Cremona, Urbino, Barumini, i Parchi della Calabria, l’Umbria e il Lazio, mentre, tra le new entry del WTE 2024 ci sarà Fondazione FS e Treni Turistici Italiani, che hanno scelto il WTE per promuovere le tante offerte di viaggio a bordo dei treni turistici. Anche Bologna sarà presente per la prima volta all’appuntamento con i suoi splendidi Portici, annoverati tra i beni Patrimonio mondiale dal 2021. Infine, particolarmente interessante la presenza all’edizione genovese del Centro Studi Identità e Memoria (CESIM) della Sardegna, promotore della candidatura a Patrimonio UNESCO delle Domus de Janas.

Del resto, nel corso dei suoi 15 anni, il WTE è stato e continua ad essere un importante momento di confronto, scambio di buone prassi, oltre che di promozione dei siti Unesco e dei beni candidati alla WHL.

Insomma, il pubblico che vorrà essere presente al WTE fino a sabato 14 avrà davvero l’opportunità di fare un viaggio ideale nella storia e nella cultura di tutto il mondo, prendendo anche spunto e informazioni per la prossima vacanza.

INCONTRI E APPROFONDIMENTI – Per chi, invece, ha voglia di approfondire le tematiche legate al Turismo e siti Unesco, l’appuntamento di Palazzo della Meridiana offre un ricco calendario di incontri di approfondimento, in tutte e tre le giornate, sempre a ingresso gratuito e senza prenotazione, che prenderà il via giovedì 12 settembre, subito dopo la cerimonia inaugurale che si terrà alle ore 10:00.

Oltre alla presentazione delle diverse destinazioni turistiche UNESCO, tra i principali temi che saranno affrontati al WTE di Genova non potevano mancare l’Overtourism e il Climate sensitive Tourism. Tra le criticità più recenti del settore turistico, infatti, vi sono proprio il sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell’anno in città e siti più noti, causa talvolta di danni ai monumenti e all’ambiente, oltre che di disagi alle comunità locali, e l’impatto dei cambiamenti climatici sul turismo, che coinvolge tutte le destinazioni turistiche e i soggetti che, a vario titolo, si occupano di turismo. Criticità che richiedono una soluzione ancora più urgente quando si ha a che fare con i siti Patrimonio Mondiale, la cui tutela è nell’interesse dell’intera umanità.

Giovedì 12 settembre alle 15:00 si parlerà, quindi, di Turismo e Patrimonio Mondiale in un forum tecnico – operativo ideato e organizzato da Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, nel quale, grazie alla presenza di esperti del settore culturale e stakeholder di primaria importanza della filiera turistica, si cercherà di riflettere insieme sulle opportunità di sviluppo e sulle criticità dei flussi turistici nei siti Patrimonio Mondiale, promuovendo un dialogo costruttivo tra i vari attori coinvolti.

Venerdì 13 alle 14:30, invece, si parlerà di Climate sensitive travellers: turismo e crisi climatica, in un panel che ha lo scopo di offrire spunti di riflessione per un ripensamento delle attività turistiche rispetto all’emergenza climatica in corso. L’incontro è incentrato sulla presentazione degli esiti della ricerca “Climate-Sensitive Tourism”, promossa dall’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), e condotta da Fondazione Santagata in collaborazione con studio Giaccardi & Associati.

Si parlerà anche di Revenue management nei Siti Patrimonio Mondiale (Sabato 14 settembre, ore 16:00), con il Prof. Franco Grasso, tra i massimi esperti di Revenue Management turistico.

Quattro gli appuntamenti dedicati a Genova: il primo giovedì 12 settembre alle 17:00 per la presentazione del Progetto DOGE – Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea per la valorizzazione del Sito UNESCO delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli e della relativa buffer zone.

Secondo appuntamento, quindi, venerdì 13 alle 10:00 con la presentazione in anteprima del Congresso delle Capitali Europee dello Sport, che si terrà a Genova il 15-16 novembre 2024.

Quindi, alle ore 11:30 nuovo incontro dedicato a Turismo e Rolli Experience, iniziativa di successo per la promozione del Patrimonio Mondiale UNESCO di Genova. Infine, un’attenzione particolare sarà data al tema della sostenibilità e della cooperazione con l’incontro “Genova sostenibile e le politiche di internazionalizzazione e cooperazione per la valorizzazione del patrimonio” di sabato 14 settembre alle ore 10:00.

Anche la cucina tipica genovese sarà protagonista al WTE con le degustazioni Genova Gourmet Experience, a cura della Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con Prodotti Genova Gourmet e Genova Gourmet Bartender. Appuntamento Giovedì 12 dalle 15:00 alle 16:00 e dalle 17:00 alle 18:00, venerdì 13 e sabato 14 dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18:00. La degustazione mattutina di venerdì sarà anche anticipata (ore 10:30) da un panel a cura della stessa Camera di Commercio di Genova sulle motivazioni e gli obiettivi di Genova Liguria Gourmet: dalla tutela della qualità alle storie di sostenibilità.

Sempre restando in Liguria, venerdì alle 17:00 la presentazione di Rolli For Family, progetto innovativo per vivere i Rolli in famiglia, a cura di 101giteinliguria.it, mentre sabato 14, a partire dalle ore 15:00, il Parco Naturale Regionale del Beigua, UNESCO Global Geopark e il Parco Nazionale delle Cinque Terre saranno al centro di incontri di presentazione e approfondimento organizzati in collaborazione con l’Agenzia In Liguria.

Interessante anche l’appuntamento dedicato al Turismo delle radici, organizzato da Italea Toscana e Italea Liguria in collaborazione con la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, racconto di storie eccellenti di emigrazione, come quelle di Giovanni Battista Pirelli, Amedeo Modigliani, Andrea Doria e Amerigo Vespucci. Una narrazione che parte da personaggi che hanno portato le due Regioni, in terre e mari lontani, fra ingegno, cultura, storia e nostalgia.

Il WTE di Genova, infine, sarà anche occasione per seminari di formazione organizzati da FICLU, Federazione Italiana Club e Associazioni per l’UNESCO per favorire riflessioni e spunti riguardo alla Raccomandazione UNESCO sull’educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile, con uno scambio di buone pratiche ed esperienze tra i diversi Club per l’Unesco italiani e non solo.

Infine, l’appuntamento a Palazzo della Meridiana sarà l’occasione per conoscere meglio una Città Metropolitana di Napoli insolita e segreta, nel racconto del consigliere delegato al Turismo Vincenzo Cirillo, così come tutta la ricchezza dei Parchi della Calabria, grazie alla presenza del Parco regionale delle Serre, del Parco Nazionale della Sila e di quello del Pollino, il patrimonio UNESCO del Lazio, tra la Via Appia appena iscritta nella WHL, e le necropoli di Cerveteri e Tarquinia, fino ad approdare al Metaverso, da Arpino con la Corsa della Cannata del Gonfalone ai progetti di tutela ambientale e sviluppo del tratto UNESCO tra Fondi e Itri. Si parlerà anche del Patrimonio UNESCO del Veneto, di Urbino, nell’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, del Piemonte, della Toscana che, tra l’altro, presenterà al WTE la guida interamente dedicata ai Siti UNESCO della regione.

Il programma completo del WTE è disponibile sul sito: www.wtevent.it

WORKSHOP B2B – Come ormai tradizione, nella prima giornata del WTE si terrà il workshop riservato agli operatori del settore, a cui prenderanno parte 50 buyer italiani e internazionali, selezionati in collaborazione con ENIT, provenienti dai Paesi obiettivo, individuati con la Città di Genova, ovvero Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Usa, Israele, Australia e Italia, e oltre 100 seller provenienti da tutta la Liguria ma anche dal resto d’Italia.

Nel corso della prima giornata, i buyer ospiti avranno l’opportunità di conoscere la ricca offerta turistica proposta dagli operatori locali, nel corso degli incontri b2b, mentre nella giornata successiva saranno protagonisti di due fam trip sul territorio, alla scoperta delle Cinque Terre e del Patrimonio Unesco della Liguria nonché di Pegli, Pra’ e del Pesto.

INAUGURAZIONE – A dare il via al ricco calendario del World Tourism Event sarà la cerimonia inaugurale prevista per giovedì 12 settembre alle ore 10. Vi prenderanno parte gli organizzatori, le autorità cittadine e regionali e altri illustri ospiti della tre-giorni.

Il taglio del nastro sarà, peraltro, anticipato dal concerto Mozart a Cremona, la città del violino e della viola: una tappa fondamentale per il suo (ed il nostro) viaggio nella musica, offerto dalla Città di Cremona, che dal 2012 vanta il Saper fare Liutario come Patrimonio Mondiale, in collaborazione con il Conservatorio C. Monteverdi della città lombarda. A eseguire le musiche di Mozart, alla presenza degli ospiti del WTE, saranno i musicisti Stefan Stancic al violino e Francesca Senatore alla viola. La cerimonia sarà anche occasione per la presentazione del libro “WTE, 15th anniversary. Il salone Internazionale del Turismo dal 2010 fra viaggiatori e siti UNESCO”, che ripercorre i primi quindici anni del World Tourism Event.