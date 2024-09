Turismo, anche Genova partecipa al salone Iftm Top Resa di Parigi

Genova. In occasione della quarantacinquesima edizione di IFTM Top Resa di Parigi, il principale appuntamento fieristico francese dedicato al turismo, in programma dal 17 al 19 settembre presso il centro espositivo Porte de Versailles, la città di Genova è presente con un proprio stand espositivo all’interno di ENIT Italia, l’Agenzia nazionale del turismo che promuove il territorio e la propria turistica come destinazione di eccellenza, insieme a Regione Liguria.

La partecipazione al Salone ha come obiettivo lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni con i principali attori internazionali, tour operator, buyer e seller del comparto turistico in un’ottica di promozione dell’offerta cittadina legata al territorio e al suo importante patrimonio.

«Quella dell’IFTM Top Resa di Parigi rappresenta una nuova e prestigiosa opportunità di promozione dell’offerta turistica della nostra città. Un’ulteriore vetrina internazionale per Genova dopo il recente successo del World Tourism Event ospitato nei giorni scorsi a Palazzo della Meridiana – dichiara l’assessore comunale al Turismo e allo Sport –. Genova si sta confermando una delle destinazioni più apprezzate sia a livello nazionale sia a livello internazionale e, vogliamo offrire a tutti i visitatori che sceglieranno la nostra città un prodotto turistico di qualità che guardi, con particolare attenzione, all’aspetto esperienziale diventato oggi una componente sempre più ricercata. Riflettori accesi sulla nostra Rolli Experience che mette al centro i palazzi nobiliari, patrimonio Unesco, ma anche il nostro centro storico con i suoi caruggi e le sue botteghe storiche. La presenza all’IFTM Top Resa di Parigi è anche l’occasione per presentare i prossimi appuntamenti sportivi del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport che ci permettono anche di destagionalizzare i flussi garantendo così la sostenibilità dello sviluppo turistico in città».

Tra gli obiettivi che si stanno perseguendo all’evento ci sono certamente le proposte di condivisione della Rolli Experience, un prodotto turistico dedicato all’accoglienza esperienziale all’interno dei Palazzi dei Rolli, con i più importanti operatori del Settore internazionale presenti a Parigi, per allargare il posizionamento della città di Genova verso il comparto luxury, che permetterà al capoluogo ligure di sviluppare nuovi percorsi customizzati e attrarre fasce mirate di turisti e visitatori internazionali.

È inoltre l’occasione per consolidare la presenza della città di Genova come destinazione nei principali nodi turistici internazionali, alla presenza di oltre 1500 espositori, 150 destinazioni, tour operator e partner d’impresa attraverso i temi dell’ambiente, del digitale, inclusione sociale e accessibilità che hanno rappresentato il filo conduttore dell’importante manifestazione internazionale.