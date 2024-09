Ennesimo tubo rotto a Genova, allagata via Isonzo e il Levante resta senz’acqua

Genova. Ennesimo tubo dell’acqua rotto a Genova. Stavolta è successo in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, poco dopo le 22.00.

Un fiume ha invaso la strada provocando un importante allagamento nella parte bassa della via, nei pressi del cavalcavia ferroviario, zona soggetta a frequenti episodi analoghi dovuti solitamente alle precipitazioni. Nella stessa via erano in corso da giorni lavori proprio sulla rete idrica, anche se non è chiaro se esista un nesso.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Ireti al lavoro per arrestare il flusso e riparare la perdita. La strada è stata completamente chiusa al traffico. Prevedibili i danni, dato che diverse auto sono state parzialmente sommerse e probabilmente anche alcuni locali seminterrati.

Buona parte del Levante genovese è rimasta senz’acqua. Incerti per il momento i tempi di ripristino.

Ironia della sorte, il guasto si è verificato durante l’allerta meteo per temporali, anche se la pioggia in questo caso non c’entra nulla. Proprio oggi su Genova24 i tecnici di Iren spiegavano che la causa principale di queste rotture è la vetustà dei tubi, anche se incidono pure altri fattori. L’ultimo grave episodio lo scorso 20 agosto in corso Sardegna. A distanza di un paio di settimane la scena si è ripetuta.