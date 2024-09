Troppi passeggeri sulla corriera Genova-Montoggio, LC: “Mancanza strategia nel tpl”

Genova. Linea Condivisa esprime profonda preoccupazione per l’ennesimo episodio di sovraffollamento sulla corriera Genova-Montoggio, che ha causato il blocco del mezzo e disagi significativi per i passeggeri. Questo incidente non è un caso isolato, ma rappresenta l’ennesima dimostrazione della mancanza di una strategia efficace nel trasporto pubblico locale.

“È inaccettabile che i cittadini debbano affrontare tali disagi quotidianamente. Abbiamo già denunciato più volte le carenze del contratto di servizio e la gestione inefficace del trasporto pubblico cittadino, con particolare riferimento alla mobilità verticale. Questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di un intervento urgente e strutturale”, scrivono in una nota congiunta

Rossella d’Acqui, presidente di Linea Condivisa, Gianni Pastorino, capogruppo in consiglio regionale, Filippo Bruzzone, consigliere rossoverde in Comune a Genova e Luca Cinelli referente del tavolo di lavoro sulla Mobilità Linea Condivisa.

“Vogliamo sottolineare nuovamente come la situazione attuale sia il risultato di una pianificazione inadeguata e di investimenti insufficienti nel settore del trasporto pubblico. Non possiamo continuare a ignorare i problemi strutturali che affliggono il nostro sistema di trasporto. È necessario un piano di azione concreto che preveda l’ammodernamento delle infrastrutture e un aumento delle risorse destinate al trasporto pubblico”, dicono.

“Invitiamo le autorità competenti a prendere provvedimenti immediati per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro per tutti i cittadini. La mobilità è un diritto fondamentale e deve essere garantita a tutti, senza eccezioni”, si legge nel comunicato di Linea Condivisa.

“Questo episodio di sovraffollamento non è un evento isolato, ma piuttosto un sintomo di un problema sistemico che affligge il trasporto pubblico nella nostra regione. Linea Condivisa ha ripetutamente sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di una strategia complessiva per il trasporto pubblico, evidenziando le carenze sia nel contratto di servizio sia nella gestione del trasporto pubblico cittadino, con particolare attenzione alla mobilità verticale”, prosegue la nota.

“Abbiamo bisogno di una strategia integrata che consideri tutte le modalità di trasporto e che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Questo include non solo il miglioramento delle infrastrutture esistenti, ma anche l’implementazione di nuove soluzioni per la mobilità verticale, come ascensori e funicolari, che sono essenziali in una città come Genova”, aggiungono.

“Chiediamo un aumento significativo degli investimenti nel settore del trasporto pubblico e una pianificazione a lungo termine che possa garantire un servizio efficiente e sostenibile. Non possiamo permetterci di continuare con soluzioni temporanee e interventi a breve termine. È necessario un impegno concreto da parte delle autorità per risolvere questi problemi una volta per tutte”, concludono da Linea Condivisa.