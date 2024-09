Guasto sulla linea a Mignanego: raffica di ritardi per treni regionali, intercity e alta velocità

Genova. Pesanti disagi alla circolazione ferroviaria mercoledì pomeriggio per un guasto alla linea a Mignanego, avvenuto intorno alle 15.30, che ha causato ritardi a catena per i treni in viaggio dal primo pomeriggio.

Le linee interessate maggiormente sono la Milano-Genova e la Torino-Genova. I treni alta velocità, intercity e regionali hanno fatto registrare ritardi sino a 100 minuti, e alcuni sono stati limitati: l’intercity 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40) termina la corsa alla stazione di Principe, e i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno RV 2136 in partenza alle 16:27 da Principe e diretto a Torino Porta Nuova (18:30).

Sul posto Rfi ha inviato i tecnici per risolvere la situazione, ma intorno alle 17 la circolazione era ancora molto rallentata intercity e Freccia BIanca, in particolare, viaggiavano con ritardi dai 70 agli 80 minuti.