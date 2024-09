Treni, nuovi disagi nei prossimi weekend: cancellazioni e modifiche per lavori a Genova

Genova. Nuove fasi e nuovi disagi per i lavori ferroviari del Terzo Valico e del nodo di Genova. Per consentire le attività programmate sarà necessario interrompere alla circolazione in alcune tratte nei prossimi weekend. In particolare saranno fuori uso i binari dal 10 al 13 della stazione Brignole e si fermeranno i treni dalle 22.20 alle 6.20 per lavori a Voltri.

Nei fine settimana 14-15 e 21-22 settembre sono previste le seguenti variazioni:

• alcuni treni delle relazioni Genova – Torino e Novi Ligure/Arquata Scrivia – Genova Brignole sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe/Genova Sampierdarena e modificano l’orario;

• alcuni treni regionali in orario notturno tra Genova e Savona possono subire modifiche di orario o limitazioni di percorso con l’istituzione di un servizio con bus

• il treno Regionale Tper R 2090 Genova – Rimini posticipa l’orario, termina la corsa nella stazione di Fidenza e prosegue come R 87291, il treno Regionale T Per R 2070 della relazione Genova – Ravenna è parzialmente cancellato, termina la corsa a Parma e prosegue come R 87300 da Fidenza a Genova P. Principe. Previsti bus tra Fidenza e Parma.

Inoltre, sabato 14 e 21 settembre:

• alcuni treni Regionali metropolitani Genova Voltri/Brignole/ Nervi e viceversa sono cancellati;

• i treni regionali 12122 e R 12127 della relazione Genova – Acqui Terme sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe;

• il treno regionale 12460 da Genova Brignole a Savona ha origine da Genova Piazza Principe,

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Queste modifiche alla circolazione – spiega Rfi – sono necessarie per la realizzazione della galleria artificiale, lunga complessivamente 240 metri, che consentirà il collegamento tra le gallerie naturali esistenti e i futuri marciapiedi di interscambio con la linea metropolitana a Genova Brignole. Tale intervento si inserisce nel più ampio progetto di sestuplicamento Genova Principe – Genova Brignole, il quale prevede il prolungamento delle gallerie esistenti Colombo e San Tomaso che consentirà di eliminare le attuali interferenze di circolazione all’interno delle gallerie; incrementare l’offerta di trasporto e della frequenza dei treni regionali e metropolitani; migliorare la gestione della circolazione grazie alla realizzazione delle nuove tecnologie.