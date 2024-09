Transizione energetica, l’associazione Cittadini Sostenibili lancia “Liguria rinnovabile”

Genova. Genova, 09/09/2024 – L’associazione Cittadini Sostenibili lancia il progetto “Liguria Rinnovabile”, un’iniziativa ambiziosa che mira a promuovere e accelerare la transizione energetica in Liguria. Con cinque azioni chiave, l’associazione individua la strada per colmare il divario che rende oggi la Liguria l’ultima regione in Italia in termini di produzione e consumo di energia pulita.

Negli scorsi decenni, l’uso di energia da fonti inquinanti come il gas, il petrolio e il carbone, ha emesso nell’atmosfera un inquinamento che ha creato una spessa coltre intorno alla Terra, causando il surriscaldamento del nostro pianeta e creando danni che stanno diventando irreversibili. Ma c’è una soluzione: possiamo produrre energia in modo pulito, con le rinnovabili come il solare e l’eolico, e ridurre drasticamente questo inquinamento.

“Anche in Liguria stiamo già vivendo sulla nostra pelle le conseguenze del surriscaldamento del pianeta”, afferma Andrea Cavalleroni, responsabile del progetto Liguria Rinnovabile. “Il Mar Ligure nel 2024 ha raggiunto temperature elevatissime e questo è strettamente collegato alle ondate di calore sempre più frequenti e pericolose e agli eventi meteorologici estremi, come le alluvioni che hanno colpito alcune zone della Liguria in questi giorni. Non dimentichiamoci anche un altro effetto della nostra dipendenza energetica dal gas: i prezzi alle stelle delle nostre bollette nel 2022, che hanno messo in difficoltà sia le famiglie che le imprese locali. Per fortuna abbiamo le soluzioni per proteggere la nostra comunità: spostare i nostri consumi energetici all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili al più presto possibile.”

Per affrontare queste sfide, Cittadini Sostenibili lancia un “manifesto” che delinea le cinque azioni prioritarie per passare a un sistema basato al 100% sull’energia pulita. Il sito dell’associazione offre un’ulteriore risorsa: un approfondimento tecnico di 20 pagine, che esplora ulteriori proposte con esempi concreti, soluzioni innovative e storie di successo.

Fonti di energia rinnovabile, accumuli e altre tecnologie, sistemi di riscaldamento, trasporti, porti e sviluppo economico del territorio sono solo alcuni degli argomenti trattati nel documento completo.

Oltre al lancio del manifesto, Cittadini Sostenibili è attiva da mesi sul territorio ligure. In primavera, l’associazione ha avviato un ciclo di conferenze a Savona sui benefici economici, sociali e ambientali della transizione energetica. Nel prossimo autunno, gli incontri continueranno a Genova, con un appuntamento di rilievo fissato per il 5 novembre 2024 presso i Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico.

Parallelamente, l’associazione sta dialogando con i principali attori locali, coinvolgendo aziende, associazioni di categoria e la società civile. Questo programma di incontri ha lo scopo di ascoltare i bisogni del nostro territorio, promuovere le buone pratiche di transizione energetica e valorizzare le soluzioni già adottate nella nostra regione.

Il progetto Liguria Rinnovabile vuole creare uno spazio in cui tutti possiamo collaborare per un futuro basato sull’energia pulita. Usare energia rinnovabile non solo aiuta l’ambiente in cui viviamo, ma migliora la qualità della vita e rende la nostra comunità più resiliente e indipendente energeticamente. Ognuno di noi può fare la differenza.