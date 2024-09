Chiusure simultanee e cantiere sull’unica strada, a Genova scatta l’ingorgo di mezzanotte

Genova. Sopraelevata chiusa, autostrada chiusa e lavori in via Gramsci. Un mix esplosivo che ieri sera ha mandato in tilt il traffico a Genova sull’unico asse di scorrimento rimasto per attraversare la città: la circonvallazione a mare.

La strada Aldo Moro è interessata da lavori di manutenzione in direzione ponente per le prossime tre notti (fino al 5 settembre) con chiusura dalle 21.30 alle 5.30. Poi, dal 9 settembre al 12 settembre, lo stop al traffico scatterà in direzione levante.

Nella stessa notte, tuttavia, il tratto autostradale tra Genova Est e l’allacciamento A12-A7 è rimasto chiuso dalle 23.00 alle 6.00 per lavori di ispezione in galleria. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre traffico interdetto in direzione opposta (almeno non ci sarà la sovrapposizione con la Sopraelevata).

A peggiorare la situazione è stato un cantiere di Aster che ha provocato un restringimento della carreggiata all’altezza della Stazione Marittima. Il risultato era prevedibile: coda fino a corso Aurelio Saffi che si è riusciti a smaltire solo intorno all’una di notte.

“Due settimane di ferie e mi ero dimenticata quanto Genova fosse isolata, quanto tutto fosse non coordinato e quanto dopo le 22.00 devi essere esperto di roulette russa per capire dove puoi passare”, il commento sui social di Cristina Lodi, consigliera comunale e segretaria ligure di Azione.