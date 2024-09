Tradizioni, al via il primo corso gratuito per presepisti in vista del Natale

Genova. In vista del Natale e della seconda edizione del Passaporto dei Presepi, l’assessorato alle tradizioni cittadine lancia il corso gratuito per appassionati presepisti. Il corso, alla sua prima edizione, è realizzato in collaborazione con l’Associazione tra Mole e Lanterna: è aperto a tutti ed è articolato in lezioni teoriche e pratiche. Al termine del corso sarà realizzato dai partecipanti un manufatto da inserire nel proprio Presepe. Il corso sarà finalizzato anche alla preparazione di nuovi istruttori ‘presepisti’ che potranno diventare quindi futuri formatori.

“Con piacere ho voluto realizzare a Genova questo corso per i cittadini che hanno mostrato vivo interesse ai presepi e all’arte della loro realizzazione. – dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine – il nostro è un territorio in cui la tradizione presepiale è fortemente radicata e su di essa vogliamo lavorare sempre più. La prima edizione del Passaporto dei presepi, lanciato lo scorso anno in occasione degli 800 anni del presepe di Greccio, ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e di appassionati che hanno visitato con interesse i circa 45 presepi sparsi sul territorio, anche metropolitano di Genova: abbiamo creato una apposita mail per raccogliere le nuove adesioni che dovranno pervenire entro il 31 ottobre” .

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Genova, gli incontri di formazione saranno preceduti da una breve introduzione artistica sulla storia del Presepe e sul suo significato pastorale, con la volontà di farne riscoprire il valore e le tradizioni. Si prevede, inoltre, di organizzare al Museo Diocesano un evento durante il quale tutti coloro che hanno creato il proprio Presepe potranno esporlo nell’anello del Chiostro dei Canonici.

https://forms.office.com/e/C1imqnaL65 , indicando le proprie disponibilità a partecipare tra queste date: 19 e 20 ottobre (chiusura iscrizioni il 10 ottobre); 9 e 10 novembre (chiusura iscrizioni il 27 ottobre); 16 e 17 novembre (chiusura iscrizioni il 27 ottobre). Per partecipare al corso di allestimento presepi è necessario compilare l'apposito form presente al seguente link

In caso di minori, la partecipazione dovrà essere garantita alla presenza di un maggiorenne.

Per inserire, invece, un presepe nel circuito del “Passaporto dei Presepi” è possibile inviare, entro il 31 ottobre, una mail all’indirizzo passaportopresepi@comune.genova.it , aderendo così all’iniziativa.