Toti patteggia la condanna per corruzione, M5s: “La prova della sua coscienza sporca”

Genova. La notizia del patteggiamento chiesto da Giovanni Toti nell’ambito dell’inchiesta per corruzione scatena le reazioni del centrosinistra. I primi a intervenire sono i politici del M5s, con il senatore Pirondini a cui fanno eco i portavoce regionali e nazionali.

“Toti chiede di patteggiare. E meno male che era tranquillo al punto da dichiarare: “dimostrerò la mia innocenza, affronto il processo a testa alta, era tutto regolare”. Ma la verità evidentemente la sapeva anche lui; eppure, ha avuto la faccia tosta di accusare i magistrati di rovesciare il voto dei cittadini”, scrivono.

“A quanto pare, invece, il patteggiamento richiesto è la prova della sua coscienza sporca. Che ora l’ex presidente debba restituire il malloppo, scontare 2 anni e 1 mese e sia interdetto per quell’arco di tempo dai pubblici uffici non ci conforta, perché non rende giustizia per 9 anni di decisioni evidentemente condizionate e fatte solo ed esclusivamente per tornaconto personale e dei propri amici. Certo è che il patteggiamento lancia egregiamente la campagna elettorale di Bucci, che aveva detto di voler ripartire proprio da Toti. Effettivamente è così”.

Anche Ferruccio Sansa, consigliere regionale e avversario di Toti alle regionali 2020, va all’attacco e non manca di citare il sindaco Bucci: “Diceva di essere innocente. Ma Giovanni Toti ha deciso di patteggiare due anni e un mese per corruzione e finanziamento illecito. Se voi foste così certi di non aver commesso reati, accettereste di patteggiare? Toti con una mano patteggia per reati gravissimi. Con l’altra abbraccia Bucci”, scrive Sansa. “Tocca a voi decidere se volete un potere che patteggia per corruzione. Oppure il cambiamento”, conclude.