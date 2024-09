Tornano le visite alla scoperta della cittadella sotterranea di Genova Campi, al via il 21 settembre

Genova. Sabato 21 settembre il Centro Studi Sotterranei propone una visita commentata nel sottosuolo genovese con la presenza dei propri tecnici ed esperti.

Il suggestivo ricovero anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata durante la Seconda Guerra Mondiale si articola in varie gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale per uno sviluppo complessivo superiore al chilometro.

Il percorso guidato che dura circa un’ora e mezza si caratterizza per l’ingresso nel più esteso rifugio antiaereo privato di Genova e del Nord Italia, pensato per mettere al riparo il bene più prezioso, la forza lavoro presente nella Società Italiana Acciaierie di Cornigliano (SIAC).

La struttura poteva ospitare ben 4.500 persone. Lungo il percorso sono visibili molte tracce quali scritte originali, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. Uno spaccato di storia che proietta in un vero e proprio viaggio della memoria nel periodo del terribili giorni della guerra e riporta alla paura di Genova sotto i bombardamenti.

MODALITA’ DI VISITA

Orari turni mattino (ore 10:00 e 11:30) e pomeriggio (ore14:15, 15:30, 16:15). Presentarsi 20 minuti prima del turno prenotato Liberatoria di responsabilità: presentare in forma cartacea, in sede di visita, la liberatoria compilata e firmata che avrete ricevuto via e-mail dal Centro Studi Sotterranei Massimo visitatori per turno: n. 20

Durata visita: indicativamente 90 minuti

Ingresso: € 15,00 da versare in sede di visita Prenotazione obbligatoria: telefonare al numero 3755346629 dalle ore 9:30 alle 14:00 e dalle ore 16:30 alle 19:00 dei giorni feriali (NO sms – NO WhatsApp) Disdetta: deve pervenire telefonicamente al n. 3755346629 almeno 24 ore prima del giorno della visita. In caso contrario verrà richiesto un bonifico pari al costo di ingresso.

Abbigliamento: consigliati scarponcini da trekking o similari, o stivali di gomma per la presenza di pozzanghere e fango.

Materiale fornito: caschi speleo con frontale a luci led e cuffie sotto-casco monouso.

Punto ritrovo: C.so Ferdinando Maria Perrone 20 -Genova- davanti alla storica Villa Imperiale raggiungibile a piedi attraverso la breve rampa dal Bar/Caffetteria Massa di C.so Perrone 68r. auto e moto possono essere parcheggiati all’altezza del Bar/Caffetteria Massa sito in corso Perrone 68r. Parcheggio: auto e moto possono essere parcheggiati all’altezza del Bar/Caffetteria Massa sito in corso Perrone 68r; il parcheggio è gratuito.

La visita non si effettua in caso di allerta rossa meteo.