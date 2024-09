Torna il treno storico dei Giovi: partenza da Brignole sabato 5 ottobre

Ronco Scrivia. Sabato 5 ottobre nuovo appuntamento per Un viaggio nella storia a Ronco Scrivia.

Il treno storico, per il decimo anno, con 360 posti a sedere, partirà da Genova e farà servizio viaggiatori nelle stazioni intermedie.

Nel dettaglio, il treno partirà da Genova Brignole alle ore 9.30 per arrivare a Ronco Scrivia alle ore 11.05.

Il ritorno a Genova Brignole è previsto con partenza da Ronco Scrivia alle 18.39.

All’andata che al ritorno effettuerà le seguenti fermate intermedie: Genova P. Principe, Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, S. Biagio, Pontedecimo, Piano Orizzontale, Busalla e Borgo Fornari.

Occorrerà acquistare un semplice biglietto ordinario. Il treno durante la giornata sarà visitabile gratuitamente in stazione a Ronco Scrivia. Oltre al grande plastico ferroviario in funzione del Mastodonte dei Giovi, si potranno visitare i mercatini nell’antica via Postumia nel Rione Villavecchia, fare un giro sul bus storico e ascoltare la banda di Pontedecimo.

All’interno dei mercatini artigianato, idee regalo, specialità alimentari e gastronomia. Dalle ore 12 sarà servito lo zimino di ceci, i panini con la porchetta, finger food e dolci casalinghi. Sul treno verrà consegnata una mappa itinerante per muoversi meglio nel paese tra gli eventi e i punti ristoro, bar e trattorie/ristoranti.

Per chi arriva in treno, i biglietti possono essere acquistati attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia (biglietterie, self service, sito web e app di trenitalia e agenzie di viaggio autorizzate). Non sono ammessi gli abbonamenti.