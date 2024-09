Torna il festival Le vie dei canti, si parte domenica 22 settembre a Pino Soprano

Genova. Inaugura domenica 22 settembre – e prosegue fino a domenica Primo dicembre – il Festival Le Vie dei Canti organizzato dall’associazione Gruppo Spontaneo Trallalero, un Festival itinerante che promuove e valorizza la musica e la cultura tradizionali nella contemporaneità e i mondi ad essa legati, valorizzandoli e proiettandoli nel futuro e creando comunità.

‘Tra terra e cielo’ è il filo conduttore della nona edizione di Le Vie dei Canti, che vuole far scoprire interessi e passioni comuni e luoghi inediti della nostra città.

Il programma di quest’anno è ancora più ricco: oltre ai concerti sono previsti anche eventi che durano un’intera giornata, come un laboratorio di canto e vocalità con Rachele Andrioli, una cantante salentina che il 6 ottobre terrà un concerto; un laboratorio di canto a modo Trallalero il Primo dicembre con Paolo Besagno affiancato per la vocalità da Laura Parodi e, a seguire, un concerto di due gruppi di Trallalero; un laboratorio di danze delle quattro Province domenica 27 ottobre a Campomorone con Stefano Valla e Daniele Scurati, e nel pomeriggio il Concerto a ballo con Baia Trio

“Le Vie dei Canti – dice Laura Parodi direttrice artistica del Festival – con il tema di quest’anno ‘Tra Terra e Cielo’ invita a esplorare le connessioni tra il nostro territorio e il nostro futuro, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Un festival che abbraccia più zone del Genovesato e che si pone tra gli eventi più importanti a sostegno delle tradizioni genovesi. L’inaugurazione del Festival come ormai da tradizione sarà domenica 22 settembre a Pino Soprano in Val Bisagno con una giornata ricca di eventi a partire dal mattino con concerto di campane dopo la Santa Messa, la piantumazione del nostro terzo’ albero, il pranzo con i canti intorno al tavolo dei marchigiani Lu Trainanà, il concerto per bambini con Ritmiciclando e laboratorio con strumenti realizzati con materiale riciclato. La presentazione del libro sulla cornamusa “Cantami o Musa” e il concerto a ballo con Lampetron e Lu Trainanà. La presenza di stand di prodotti del territorio e artigiani d’eccellenza completerà l’offerta per il nostro pubblico. “Canti intorno al tavolo”, esperienza musicale condivisa diventata una costante del Festival così come il Bal folk fenomeno seguitissimo da ballerini di ogni età è diventato un’altra presenza costante e molto richiesta. Genova, la sua bellezza unica, le sue bellezze artistiche che la nostra itineranza permette di scoprire e di vivere in prima persona sono il valore aggiunto del nostro Festival, del nostro lavoro “Tra Terra e Cielo” e così luoghi appartenenti al patrimonio UNESCO come il Palazzo della Meridiana potranno essere visitati grazie al concerto del 9 novembre con musica dal medioevo “Li Piffari e le Muse. Carugg’Incanto quest’anno sarà dedicato a De Andrè con una visita guidata e cantata dei luoghi delle sue canzoni con Laura Monferdini il 19 ottobre. Avremo anche una splendida rappresentazione teatral-musicale dalla Valle d’Aosta dal titolo Sussuri che parla del cambiamento di vita dalla città a un paese alpino dell’autrice Livia Taruffi, il 24 novembre al Circolo ARCI Barabini di Trasta”.

Il Festival Le vie dei Canti è organizzato dall’associazione Gruppo Spontaneo Trallalero con il sostegno del Comune di Genova in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria, Palazzo della Meridiana, Camera di Commercio di Genova, Cooperativa agricola della Valli Genovesi, Parrocchia di San Pietro Apostolo di Pino Soprano, Confraternita di San Terenziano Circolo ARCI Barabini di Trasta, Comune di Ronco Scrivia, Unione Comuni Vallescrivia, CAP Circolo Autorità Portuale del Porto di Genova, Confraternita Santuario Nostra Signora del Monte. La direzione artistica è di Laura Parodi.

In occasione del 70° anniversario della spedizione dell’etonomusicologo Alan Lomax in Italia, l’immagine di questa edizione del Festival è una sua foto del suono che dalla Terra si proietta verso il cielo, una scelta resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione Lomax di New York.

In collaborazione con il Department of Italian della Facoltà di Lettere dell’University of Bristol e l’Università di Genova sarà presentata la tesi sul canto a modo Trallalero di Thomas Proudfoot che, nel 2021, ha svolto le ricerche a Genova seguito da Laura Parodi.

Le Vie dei Canti vuole anche sensibilizzare sui temi dell’ambiente, invitando a comportamenti plastic free e avvalendosi di processi di stampa green (carta ecologica e inchiostri vegetali), inoltre, la piegatura del materiale pubblicitario del Festival è realizzata nella Casa circondariale di Marassi

Per i più piccoli vengono organizzati laboratori di riutilizzo della plastica mostrando come anche “i rifiuti più rifiutati” si possano trasformare in oggetto di uso comune o in strumenti musicali.

Quest’anno Le Vie dei Canti sostiene l’associazione La Piuma di Forte Tenaglie, che promuove l’incontro tra persone come occasione di aiuto e di crescita reciproci.

PROGRAMMA

DOMENICA 22 settembre – Pino Soprano, Chiesa e Teatrino di S. Pietro Apostolo

– h 9,45 celebrazione Messa

– h 10,30 “Campanari di Liguria” concerto di campane e conversazione sulla tradizione della musica per campane a cura dell’Associazione Campanari Liguri

– h 12 “Per fare un albero” Piantumazione del terzo albero di Le Vie dei Canti e Confraternita San Terenziano nell’area sottostante la chiesa

– h 15 “Il Festival per i bambini” concerto del gruppo RitmiCiclando/Gli eroi della differenziata con strumenti costruiti con materiale di riciclo;

– Sperare per tutti” libro di Mons Fisichella riflessioni sul tema della speranza con Don Livolsi

– h 16 CANTAMI O MUSA: presentazione/concerto del libro di Daniele Bicego sulla cornamusa e concerto a ballo

BALLANDO DA SUD A NORD

LU TRAINANA’ (Marche) e TRIO FARAVELLI, BURRONE, BICEGO

Cornamuse, Pifferi, Fisarmoniche, Tamburi a cornice, Muse per un incontro di sonorità dal sud al nord Italia

Tutto il giorno ARTIGIANI E CONTADINI ALL’OPERA stand, esposizione e vendita di prodotti biologici locali, restauratori tessili, scultori lignei, liutai

SABATO 5 e DOMENICA 6 ottobre – Santuario Nostra Signora Madonna del Monte

– 5 ottobre h 16 CORO A CORO Laboratorio vocale a cura di Rachele Andrioli. Cerchio di vocalità e canto rivolto a donne che amano cantare, sperimentare il canto d’insieme e scoprire il senso della musica e del canto come espressione di socialità (adatto anche a chi non ha nozioni musicali);

– 6 ottobre h 16 LEUCA – concerto di Rachele Andrioli voce, scacciapensieri, tamburi a cornice, corde, flauto armonico, loop station. Leuca è la parola chiave del CD di Andrioli, un tributo alla musica popolare e al Mediterraneo, alle influenze più lontane e alla voce come sola bandiera

SABATO 19 ottobre CARUGG’INCANTO PER DE ANDRÈ

– h 15.30 percorso in musica, raccontato e cantato nei luoghi che hanno ispirato Faber. Con Laura Monferdini e La Compagnia Cantante (Liguria). con partenza da piazza San Luca e la vera storia di Volta la carta; via Cairoli – Antica Libreria Beuf: Faber e Tonino Bozzi, amicizie genovesi; piazza dell’Agnello: La storia di Sinan Capudan Pascià e dei suoi palazzi; via del Campo 5: Vecchio professore cosa vai cercando in quel portone; piazza Don Gallo – Princesa e le sue sorelle; Museo viadelcampo29rosso: un’antica strada nel cuore della città vecchia e la sua canzone

DOMENICA 27 OTTOBRE Cabannun di Campomorone

– h 10,30 SUONI DI PASSI laboratorio di danza delle 4Province con il Duo Valla e Scurati

– h 15,30 CONCERTO A BALLO, con il Duo Valla Scurati: Stefano Valla: piffero; Daniele Scurati: fisarmonica e Baia Trio Francesco Busso: ghironda elettroacustica, voce; Gabriele Ferrero: violino, voce; Enrico Negro: chitarra, voce

SABATO 9/11 Genova – Palazzo della Meridiana – Colonnato

– h 16,30 Li Piffari e Le Muse con Laura Parodi (voce); Fabio Rinaudo (cornamuse du centre 18 e 16 pollici, Musa e Musa Ligure); Stefano Buscaglia (piffero, voce); Walter Rizzo (ghironda, bombarda, cornamuse du centre 20 e 24 pollici); Luca Rapazzini (violino)

Concerto ispirato alle musiche del quotidiano dei secoli XVII e XVIII, che prende spunto da un dipinto di Georges de La Tour in cui gli strumenti raffigurati

Il concerto sarà preceduto dalla visita alla mostra fotografica “Un bacio s’il vous plait” di Robert Doineau in corso a Palazzo della Meridiana

DOMENICA 10 novembre – Borgo Fornari, Circolo Ricreativo

– h 15,30 QUI SI FORMANO I BEI CONCERTI

Concerto con le Squadre di bel canto popolare A Lanterna e Gruppo Spontaneo Trallalero, con la partecipazione di Franco Bampi e Gilberto Volpara

Sarà consegnato un riconoscimento a Dante Pennati classe 1924 e Elio Ferrari classe 1923 partigiani della divisione Mingo Brigata Pio. Saranno presenti artigiani con prodotti del territorio

DOMENICA 24 novembre – Circolo ARCI Barabini diTrasta

– h 16 SUSSURI di mondi invisibili, spettacolo teatrale di narrazione e musica con Livia Taruffi (voce); Remy Boniface (ghironda elettroacustica, violino, organetto); Cecilia Lasagno (arpa, voce). Ideato da Taruffi partendo da ricerche etnoantropologiche su leggende, rituali e testimonianze dirette di anziani dei villaggi di montagna prima dell’arrivo della tecnologia, e con particolare attenzione sulla relazione dell’uomo con la natura circostante.

DOMENICA 1° dicembre – Circolo Autorità Portuale

– h 10,30 A FIL DI VOCE, laboratorio di canto a modo Trallalero e vocalità con Paolo Besagno e Laura Parodi

– h 16 GENOVA CANTA IL TUO CANTO con i Giovani Canterini di Sant’Olcese e i Canterini della Val Verde. Tradizionale appuntamento dedicato all’esibizione delle squadre di canto di Trallalero la prima domenica di dicembre. Si uniranno i partecipanti allo stage di canto. Mostra fotografica sulla storia delle squadre di bel canto di Genova a cura di Laura Parodi

Tutti gli eventi sono a ingresso libero