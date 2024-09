Genova. Si scaldano i motori della 25esima edizione di Expo Valpolcevera, appuntamento molto atteso a Genova e provincia che dal 13 al 15 settembre animerà la delegazione di Pontedecimo con tre giorni di festa, alla (ri)scoperta di bellezze, bontà e tradizioni del borgo e di tutta la valle.

In programma un ricco cartellone di eventi tra cultura, intrattenimento, commercio, artigianato, tradizioni, enogastronomia e didattica ambientale, con la chiusura della tre giorni affidata come sempre al Corteo Storico “Palio della tavola bronzea della Valpolcevera”.

A partire da quest’anno Expo Valpolcevera sarà intitolato a Piero Oliva, co-fondatore e storico animatore della manifestazione. Figura centrale della comunità di Pontedecimo, scomparso nel 2023 Oliva fu per molti anni titolare dello storico negozio Oliva Abbigliamento di via Anfossi, co-fondatore di Expo e del Gruppo operatori economici di Pontedecimo, ma anche consigliere di giunta Confcommercio Genova. Proprio da Confcommercio era arrivata agli Enti Locali coinvolti la proposta di questa nomina che tutti hanno accolto con piacere.

Tra le principali novità di Expo 2024, in piazzale Michelini, la prima edizione della Medieval Expo, un’area dedicata alla storia medioevale allestita dal Circolo La Via del Sale di Pontedecimo con il sostegno dell’Assessorato alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova: un’altra felice intuizione del Circolo per valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni di Pontedecimo dopo la fondazione, in occasione di Expo 2023, del Gruppo Storico Procobera, il primo della Valpolcevera.

Tutti i giorni, nello spazio enoteca di via Poli, ci saranno momenti dedicati alle eccellenze locali con Testimoni della Vallata: a cura di Enoteca Regionale Liguria una rassegna di video-racconti sulla Valpolcevera da parte dei produttori vitivinicoli locali e agricoli, che arrivano dopo il grande successo della mostra fotografica dell’anno scorso.

Pronti a deliziare il palato di grandi e piccoli i Pancorzy, panini farciti con le specialità gastronomiche della Valpolcevera che richiameranno il formato dei corzetti. I Pancorzy si potranno degustare presso il mercatino di Genova Gourmet, un’altra novità assoluta di Expo 2024 fortemente voluta dalla Camera di Commercio.

Non mancheranno divertimento e magia per grandi e piccoli con il Tour dei Misteri, le visite animate gratuite sulle storie, aneddoti e leggende del borgo di Pontedecimo a cura dell’Assessorato alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova.

Per tutto il weekend tornerà l’appuntamento, ripreso da pochi anni, con la Fiera del Bestiame, mentre domenica dalla mattina si terrà la Fiera Annonaria per poi, al pomeriggio, arrivare al taglio e degustazione della Maxi-torta dei Genuati dopo l’evento clou, il 30° Corteo Storico “Palio della tavola bronzea della Valpolcevera”: un’edizione da record che vedrà la partecipazione di ben 12 gruppi storici, il doppio rispetto all’edizione 2023. L’elenco completo: Corteo Storico del Comune di Genova; Associazione Liguria Romano Tempore; Compagnia Balestrieri del Mandraccio; Gruppo Storico Sestrese; Gruppo Storico Sextum; Gruppo Storico San Giorgio; Gruppo Storico Corte dei Fieschi di Casella; Gruppo Storico Voltri; Gruppo Storico Procobera; Pro Loco Centro Antico Genova; Gruppo Storico di Rapallo; Gruppo Storico I Gatteschi. Saranno presenti anche gli sbandieratori Alfieri e Musici della Valmarina di Calenzano (Fi).

«Grazie alla fantastica sinergia tra tutti gli attori del territorio, che ringrazio, “Expo Valpolcevera Piero Oliva” ripropone e rinnova la sua vocazione di vetrina a 360 gradi, fra tradizione e innovazione, delle eccellenze di Pontedecimo e di tutta la valle, e lo fa nel ricordo di Piero Oliva, un uomo che ha contribuito in maniera fondamentale alla nascita e crescita di Expo e lo sviluppo economico e culturale del borgo e di tutta la nostra città – spiega l’assessore al Commercio, Tradizioni e Pro Loco Paola Bordilli – Quest’anno Expo compie un quarto di secolo, un compleanno importante che abbiamo voluto festeggiare proponendo una variegata rassegna di eventi aperti a tutti. Negli ultimi anni, come Comune, dopo avere voluto valorizzare sempre di più questa manifestazione riprendendo la tradizionale Fiera del Bestiame, introducendo nuovi Tour per il Borgo, enfatizzando le tipicità locali anche grazie ad Enoteca Regionale e promuovendo la nascita di un recente Gruppo Storico, quest’anno il nuovo evento ad arricchire Expo è il Villaggio Medievale: dal legno al ferro, ci saranno laboratori davvero affascinanti per tutte le età, con la possibilità di indossare un abito che ci riporta indietro nei secoli. Nel complesso – conclude Bordilli – dietro ad Expo c’è un impegno collettivo per valorizzare e riscoprire tutti insieme un patrimonio culturale, artigianale, sociale e naturale di inestimabile valore».

«Un programma ricco di intrattenimento, commercio e produzioni locali. Questa è Expo Valpolcevera, una manifestazione che è da tempo vetrina e racconto delle tradizioni della vallata e che, come ogni anno, Regione Liguria ha sostenuto nell’organizzazione, inserendola nel piano annuale delle iniziative promozionali – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Un impegno, quello di custodire e valorizzare le competenze e i prodotti della nostra terra, che sentiamo nostro: non solo contribuendo alla riuscita di questo genere di attività, ma offrendo, con strumenti come Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, alle attività dell’artigianato e del commercio locale, che in Liguria rappresentano l’80% delle imprese, un polmone finanziario che possa accompagnarle in un percorso di crescita e stabilità economica».

«Torna finalmente uno degli eventi più attesi in Val Polcevera, che ogni anno richiama nelle strade di Pontedecimo migliaia di concittadini e non. L’appuntamento dell’Expo è, da sempre, un’occasione speciale per far conoscere e riscoprire la storia e le tradizioni dell’Alta Valpolcevera – aggiunge Alessio Bevilacqua, Consigliere delegato allo sviluppo e tutela delle Vallate – Un evento per assaporare i sapori della Valpolcevera e, da quest’anno, anche per vivere gli incantevoli sentieri della valle con un’escursione a cura del Gruppo Scarponi associato alla FIE, la Federazione Italiana Escursionismo. Il Gruppo Scarponi, infatti, ci guiderà sabato mattina nella natura polceverasca attraverso il percorso della “Madonna dell’Orto”: un anello che attraverserà i Comuni di Genova e Ceranesi, a cui invitiamo tutti ad iscriversi per vivere una meravigliosa esperienza in mezzo alla natura».

«Non poteva mancare il sostegno della Camera di Commercio a questa edizione dell’Expo Valpolcevera – commenta Paolo Corsiglia, rappresentante Agricoltura Giunta Camera di Commercio di Genova – Un’edizione che ci sta particolarmente a cuore perché intitolata a Piero Oliva, figura di spicco del commercio genovese e di Pontedecimo e uno dei pionieri del sistema dei CIV. A lui dedicheremo anche uno spazio speciale Genova Gourmet in cui presenteremo i prodotti di eccellenza delle nostre valli».

«L’Expo Valpolcevera rappresenta il risultato di un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie alla sinergia tra il CIV Pontedecimo, la Pro Loco Valpolcevera e le numerose associazioni del territorio – dice il presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo – Desidero ringraziare il Comune di Genova, la Regione Liguria, la Camera di Commercio e la Confcommercio Genova per il loro importante sostegno e per aver creduto nel valore di questa manifestazione come strumento di promozione del nostro territorio. Da quest’anno Expo sarà dedicata alla memoria di Piero Oliva, che ha sempre sostenuto con convinzione la forza dell’Expo e l’importanza di costruire “ponti” tra le associazioni e i territori. Buon Expo a Pontedecimo e a tutta la nostra Valpolcevera».

«Anche quest’anno – dice Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova – sosteniamo l’Expo Valpolcevera anche tramite il Civ Ponte 2000. Grazie a questa importante iniziativa che coinvolge il territorio ancora una volta sottolineiamo l’importanza del commercio di vicinato che si fa parte attiva nell’organizzazione di expo e quest’anno lo facciamo con commozione ricordando uno dei nostri motori più attivi all’interno di Confcommercio e del suo civ, caro Piero Oliva al quale è dedicato l’expo e molte iniziative come ad esempio il mercatino dei prodotti Genova Gourmet e un particolare ricordo durante la sfilata degli operatori economici da lui fortemente voluta».

«La prima novità è la presentazione del Pancorzy, che richiama la tradizione dei corzetti della Valpolcevera, che è diverso da quelli di altri posti del genovesato perché è fatto a otto – racconta Gianni Briganti, tesoriere della Proloco Valpolcevera -. Come Proloco, insieme al CIV Ponte2000 offriremo panini che richiamano la forma dei nostri corzetti farciti con le eccellenze del luogo. Ci sarà anche la pasta fresca. Le attività non sono poche e vi diamo appuntamento per scoprirle tutte».

Anche quest’anno l’Expo Valpolcevera è stata realizzata in sinergia tra Pro Loco Valpolcevera e Civ Ponte 2000 di Confcommercio, con il sostegno di Comune di Genova, Regione Liguria, Municipio Valpolcevera, Camera di Commercio di Genova e Amiu.