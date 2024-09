Torna ChiavarInCosplay dal 27 al 29 settembre: sfilate, esibizioni, libri e fumetti

Chiavari. Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna a Chiavari (GE) ChiavarInCosplay, il festival della Cultura Pop del circuito C.F.C. Comics Festival Community organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari in collaborazione con Step del Gruppo Leg, pronto a colorare le vie della città con la presenza dei più amati e importanti artisti del mondo del Comics e del Cosplay.

“Leggerezza – Lightness” sarà il claim di quest’anno, scelto dai direttori artistici Alberto Grezzani e Andrea Lucchi, ispirati dal clima che aleggiava fra i partecipanti durante la passata edizione, che si sono messi in gioco sul red carpet lungo un chilometro nel caruggio principale della cittadina ligure, divertendosi con leggerezza. Adulti e bambini, appassionati e passanti si sono mescolati in un fiume di cosplayer, negli stand dedicati al gioco da tavolo, tra gli espositori e sotto ai palchi, godendosi le tre giornate della manifestazione in tranquillità. Una leggerezza che non è assenza di contenuti, o di profondità, ma un modo per vivere con spensieratezza un momento di aggregazione e integrazione tra generazioni e interessi molto diversi. La parola inglese “Lightness” sta a indicare anche la luminosità, quella sui volti del pubblico, di volta in volta meravigliato, divertito, o coinvolto da quanto succedeva nelle diverse aree.

Il fumettista Alessio Spataro, autore del manifesto ufficiale, ha interpretato questo claim dal suo punto di vista, ponendo in primo piano una famiglia sotto le volte del caruggio, intenta a ultimare il proprio costume e pronta a immergersi nel fiume di cosplayer sul red carpet alle loro spalle, con spensieratezza e un po’ di goliardia, in linea con lo spirito della manifestazione e l’intento di partecipare a un rito collettivo.

Il simbolo della manifestazione, ovvero il lungo Red Carpet allestito nella via principale della città, trasformerà per tre giorni Chiavari in una vera e propria “Hollywood del Cosplay” e ospiterà, oltre a sfilate e spettacoli anche incontri e mostre, animazione e giochi a tema, coinvolgendo le realtà del territorio. Riflettori puntati sulla Grande Sfilata Cosplay e il Contest, che si svolgeranno proprio sul lungo tappeto rosso, strizzando l’occhio alla “Notte degli Oscar”, con una giuria d’eccezione e specifiche nomination, nonché premi molto ambiti per chi conquisterà la finale. Sempre in tema di Cosplay sarà presente il gruppo delle Italian Turtles, per la prima volta al completo a festeggiare il 40° della Tartarughe Ninja in Italia con un bel “Cowabunga!”. La Cat School Stagefighters, uno stunt team creatore di esibizioni ispirate al mondo dei videogames e a quello del cinema, porterà al festival un flash mob dedicato ad Assassin’s Creed Brotherhood, la battaglia tra Ezio Auditore e Cesare Borgia. Il gruppo Jedi Generation si esibirà in spettacoli di combattimento coreografico con le spade laser: tecnica, interpretazione, acrobatica e forza. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Obiettivo Cosplay, i locali della splendida Villa Rocca si trasformeranno in location fotografiche esclusive per poter realizzare scatti unici. E ancora: parate, raduni, i fantastici robottoni di Wasama Creative Factory, le Escape Room a tema Harry Potter e Vampiri di Creativa Eventi, il Tea Party dello Steampunk Italia.

Grandi protagonisti sul Main Stage in Piazza Mazzini: si parte con i Banana Split e il loro tour del ventennale, in compagnia di Douglas Meakin, cantante dei Superobots/Rocking Horse, voce di leggendarie sigle degli anni ‘80 come Candy Candy, Sampei e Il Grande Mazinga. Anniversario importante anche per il gruppo dei Miwa, che festeggiano i loro 25 anni di attività e al festival proporranno lo spettacolo “Swing City”. Tuffo nel mondo Disney con gli ANIMEniacs, il gruppo vocale diretto dal maestro Sandro Macelloni reduce dal successo di Italia’s Got Talent, che con il suo “Neverland”, promette di far sognare grandi e piccini. Rimanendo in tema, anche Arte Muse canterà di eroi ed eroine Disney con il suo inconfondibile stile. Suoni esplosivi e melodie catchy con il duo Potara, icone emergenti del panorama musicale bubble pop. Non possono mancare sul palco il sempre seguitissimo fenomeno del K-Pop e l’atteso K-Pop Contest. Tanti gli incontri: con Kenta Suzuki, considerato il più grande influencer giapponese in Italia, con Gisella Cozzo, la regina delle sigle degli spot tv, e con la simpatia della giovane e talentuosa stand up comedian nippo-bresciana Yoko Yamada. Per la gioia dei fan, a chiudere in bellezza il festival sarà la regina delle sigle tv Cristina D’Avena, con un magico concerto.

Ricco programma anche per l’Area Movie, coordinata e moderata da Andrea Bedeschi: la doppiatrice Rossa Caputo, che con la sua voce ha dato vita in italiano a personaggi iconici dell’animazione, tra cui Merida di “Ribelle – The Brave”, Bean di “Disincanto”, Catra di “She-ra e le principesse guerriere”; il doppiatore Lorenzo Scattorin, che tra i personaggi più conosciuti della tv ha dato voce a Pedro Pascal in “The Last of Us”, sia nella serie TV che nei due capitoli del videogioco omonimo; il doppiatore Natale Ciravolo, mitica voce di Capitano Kirk di Star Trek e Magnum PI; Gabriella Giliberti, critica cinematografica televisiva, scrittrice e content creator; Gabriele Ferrari giornalista Esquire, Oggi e Focus; Antonella Murolo dello storico settimanale Cioè.

L’Area Narrativa & Fantasy propone la presentazione del libro “Il sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita” scritto da Guido De Angelis, cantautore, compositore e arrangiatore che insieme al fratello Maurizio ha creato il leggendario duo autore di colonne sonore e sigle tv indimenticabili; un viaggio “Dalle fiabe alla realtà” con la giornalista genovese Cristina Penco, specializzata in royals e celebrities, nel quale metterà a confronto le principesse delle favole con quelle del mondo reale; incursione nel mondo fantasy con la giovane Elena Guasco alias Hikari Homura e il suo nuovo intrigante libro “Pantheon il Distruttore”.

L’Artist Alley, dedicata al mondo dei fumetti e degli autori, è affidata al noto divulgatore della Cultura Pop Zeth Castle, e avrà come filo conduttore il tema “Fumetto e Arte Non Convenzionale”. Tra i tanti ospiti, saranno presenti Gianfranco Florio, fumettista Disney e illustratore, Marga Blackbanshee Biazzi, illustratrice e fumettista specializzata in children art, folk art e graphic novel, Giulio Mosca detto “Il Baffo”, fumettista e autentico fenomeno con un seguito su Instagram di mezzo milione di follower e l’artista Enrico Macchiavello, autore della pubblicità di una celebre birra degli anni ‘90, che sarà anche protagonista di una mostra personale con opere originali presso Palazzo Rocca. La proposta culturale è arricchita da una nutrita partecipazione della Nuova Scuola del Fumetto Chiavarese, capitanata dai docenti Andrea Cuneo, Raffaella Vernazza, Silvia Marino e Davide Marescotti, i quali presiederanno l’area con i loro talentuosi studenti.

Da non perdere la serie di incontri di Comics & Science, il progetto di comunicazione scientifica a fumetti del CNR che ha l’obiettivo di promuovere il rapporto tra Scienza e Intrattenimento, entrambi momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino: all’interno dei talk saranno presenti i fumettisti Davide La Rosa e Alessio Spataro, moderati da Jacopo Peretti.

Non può mancare lo spazio dedicato al gioco: da non perdere la grande l’Area E-Sport in collaborazione con QLASH, realtà di spicco nel gaming, specializzata nell’organizzazione di tornei per giocatori di tutti i livelli che promuove il gaming inclusivo; Giochi Uniti, una vera e propria istituzione italiana del gioco da tavolo con titoli come Carcassonne e Catan; Asmodee con le ultime uscite tra cui Star Wars Unlimited, l’ultimo TCG dedicato all’universo di George Lucas; la mostra LEGO nel salone di Palazzo Rocca a cura dell’Associazione Liguria Bricks; l’immancabile Play: Festival del Gioco, il più grande evento italiano interamente dedicato al gioco in ogni sua forma. Una grande novità è la presenza al festival di Ravensburger con Lorcana, la nuova espansione “Il ritorno di Ursula”: costruiamo il nostro mazzo e iniziamo a schierare i nostri personaggi Disney preferiti nel gioco di carte collezionabili più inclusivo di sempre. Altra sorpresa per gli amanti dei giochi di carte: ChiavarInCosplay sarà una tappa ufficiale dell’OP Cruise, con una fantastica crociera in palio.

Anche quest’anno saranno presenti al festival bande musicali liguri oltre ad associazioni e scuole locali con tante attività realizzate dai giovani studenti chiavaresi.

Media Partner di ChiavarInCosplay saranno quest’anno le tv di settore Supersix Tv e Iunior Tv, la storica radio del territorio Radio Aldebaran e il magazine dedicato alla cultura pop Corriere Nerd.

L’appuntamento è per il 27-28-29 settembre 2024 a Chiavari.

ORARI DEL FESTIVAL

Venerdì 27 settembre: Main Stage 19.00 – 24.00

Sabato 28 settembre: Tutte le aree e attività 14.00 – 24.00

Domenica 29 settembre: Tutte le aree e attività 14.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO

Tutte le informazioni su www.chiavarincosplay.it