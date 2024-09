Toponomastica, inaugurata in corso Italia la targa in ricordo del comandante Francesco Tarabotto

Genova. Stamattina, presso il palazzo del Tritone al civico 20 nero di corso Italia, si è svolta la cerimonia di scopertura di una targa dedicata a Francesco Tarabotto, comandante del transatlantico Rex che conquistò il Nastro Azzurro, l’ambito e prestigioso trofeo destinato alla nave che attraversava l’Oceano Atlantico in direzione est-ovest nel tempo più breve possibile. Quello storico viaggio venne effettuato da Genova a New York tra il 10 e il 16 agosto del 1933.

La targa ricordo, è stata apposta sotto la residenza dove Francesco Tarabotto visse per decide di anni, sino alla sua morte avvenuta il 16 luglio 1969. Un’analoga lastra è presente sul muro della casa di Lerici dove il comandante nacque il 10 luglio 1877. Nella sua toponomastica Genova aveva già reso onore al comandante Francesco Tarabotto intitolandogli, nel 2016, i giardini di via Fausto Beretta. Nello stesso anno era stata reataurata la cappella di famiglia nel cimitero monumentale di Staglieno.

Alla cerimonia è intervenuta l’assessore ai Servizi Civici del Comune di Genova: «È un vero onore poter rinnovare e tramandare la straordinaria figura del comandante Francesco Tarabotto, un uomo che con le sue imprese e le sue rinomate qualità personali ha contribuito moltissimo a conferire all’Italia grande prestigio internazionale – dichiara l’assessore comunale ai Servizi Civici -. Al suo comando il transatlantico Rex conquistò il Nastro Azzurro e divenne una nave leggendaria il cui ricordo ed il cui esempio sono tuttora vivi non solo fra gli appassionati del mare».

Con lei all’evento erano presenti la presidente del Municipio VIII Medio Levante ed il sindaco di Lerici che, insieme allo storico e marittimo investigativo Flavio Testi, è stato proponente di questa iniziativa. All’evento hanno portato i loro contributi anche Paolo Fasce dirigente scolastico dell’Istituto Nautico San Giorgio e Giovanni Lettich presidente del Collegio Nazionale Capitani Lungo Corso e Macchina. La lastra commemorativa è stata benedetta da don Dorino Zordan, direttore del Piccolo Cottolengo Genovese di Don Orione.

La data di questa commemorazione è stata scelta a ricordo del viaggio inaugurale del Rex avvenuto, il 27 settembre 1932, sulla rotta Genova-New York. Al comando vi era proprio Francesco Tarabotto, che ricoprì questo ruolo sino al 1937, e che i suoi colleghi soprannominarono “Dio del mare”. Tarabotto faceva parte del personale di stato maggiore navigante della società “Navigazione Generale Italiana” ed era anche socio della Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici, fondata nel 1852 ed una delle più antiche società liguri, alla quale dedicò il Nastro Azzurro.

Il piroscafo Rex, costruito nei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente, era la nave italiana più imponente, lussuosa, tecnologica e celebre della prima metà del ventesimo secolo. Ottenne il Nastro Azzurro e il famoso Hales Trophy percorrendo le 3181 miglia nautiche esistenti tra Gibilterra ed il fanale di Ambrose (1 miglio nautico equivale 1852 m) in 4 giorni, 13 ore e 58 minuti, registrando così una velocità media traversata di 28.92 miglia all’ora. Per quella grande e storica impresa, il 4 marzo del 1937 al comandante Francesco Tarabotto fu conferito il titolo e grado onorifico di comandante superiore. Dal 6 marzo 2024 l’equipaggio del Rex è ricordato al Giardino dei Giusti di Milano per la quantità di ebrei europei ed italiani salvati, unico caso di concessione non a specifica persona ma all’intero equipaggio e per tutta la vita operativa della nave.