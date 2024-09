Oltre 14mila euro per Tommy, il cane del clochard morto ad agosto: “È stato operato e sta bene, grande cuore dei genovesi”

Genova. Ben 14.000 euro donati per aiutare Tommy, il cane del clochard assistito dalla Croce Gialla morto a inizio agosto, bisognoso di un intervento salvavita.

La notizia è stata diffusa da Luigi Sganga, coordinatore del progetto “Solidarietà a 4 zampe”, che meno di una settimana fa aveva raccontato la sua storia e che nei giorni scorsi ha fornito aggiornamenti in proposito: “Tommy è stato operato martedì mattina. Dal punto di vista chirurgico l’operazione è andata più che bene. Bene il risveglio e la ripresa delle normali funzioni vitali – ha spiegato – Attualmente è sotto terapia antalgica, ma tutto lascia presupporre che il decorso potrà essere tranquillo e rapido. Se riprenderà a mangiare regolarmente, Tommy potrà essere dimesso venerdì o al limite lunedì prossimo. Garantiremo tutte le cure post operatorie necessarie sino alla completa ripresa. Rimaniamo in attesa dei risultati dell’esame istologico. Se, come speriamo, tutto sarà negativo rivedremo Tommy in giro per i suoi ‘carruggi’, molto presto, altrimenti faremo quello che sarà necessario”.

La storia di Tommy aveva commosso la città. Lui e il suo padrone erano molto conosciuti nella zona di San Vincenzo e facevano parte del progetto che la Croce Gialla ha dedicato all’assistenza degli animali dei senzatetto. Ad agosto l’uomo era morto, e Tommy aveva rischiato di finire in canile.

Stefan, un altro clochard, aveva però deciso di adottarlo, ma l’unione aveva subito uno scossone quando il cane ha iniziato ad avere problemi di salute che hanno spinto l’uomo a contattare i volontari della Croce Gialla per chiedere aiuto. Tommy era stato quindi portato subito alla Clinica San Giorgio, dove i medici lo hanno sottoposto a esami che hanno evidenziato la presenza di una massa tumorale intorno alla vescica da rimuovere il prima possibile. Da qui l’appello a donare per garantirgli l’operazione e tutte le cure necessarie, i cui risultati sono andati ben oltre le aspettative.