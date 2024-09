Tiro dinamico, Lorenzo Masieri conquista l’argento tricolore

Cascina. Si è disputata nei giorni 19, 20, 21 e 22 settembre a Cascina, in Toscana, la finale del campionato italiano di tiro dinamico.

La finale è stata preceduta da ben 17 giornate di gara svolte in tutta Italia che hanno selezionato i tiratori, divisi per specialità, per ottenere il pass di partecipazione.

Il Tiro a Segno di Genova torna a casa con orgoglio e il titolo di Vice Campione Italiano ottenuto da Lorenzo Masieri nella divisione Monofilare .

“Un anno di sacrifici che vengono ripagati dall’argento del podio” afferma Marco Polvani, vicepresidente ed istruttore del Tiro a Segno Nazionale di Genova e allenatore di Lorenzo “ma che ci danno lo sprone di lavorare ancora di più, perché l’oro ed il titolo ci sono sfuggiti di mano di un niente. Come sempre la Finale è una gara a se, e non sempre rispetta le aspettative. Tutto ciò sarà motivo di maggior impegno per prossima stagione”.