Terminal Traghetti, rivoluzione accessi e un percorso pedonale verso la Lanterna: ecco il progetto

Genova. Una rivoluzione totale dell’area di fronte al Terminal Traghetti con un nuovo ponte carrabile tra piazzale Iqbal Masih e la piastra dedicata ai parcheggi, riorganizzazione degli accessi, parcheggi kiss&ride per accompagnare o prelevare i passeggeri dei traghetti, un tratto di pista ciclabile e un vero percorso pedonale verso la Lanterna lungo via Milano. È il progetto presentato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, già passato in conferenza dei servizi e approvato dal Comune di Genova con una serie di prescrizioni.

Come si evince dalla planimetria allegata dai progettisti, è prevista anzitutto la realizzazione di un nuovo varco in entrata dalla rotatoria che connette via Cantore, via di Francia e via Milano (che verrà rifatta). Oggi, infatti, tutti i veicoli possono entrare solo da via Milano, con un giro molto più lungo per chi non arriva da ponente. Nel piazzale troveranno spazio l’area per il servizio taxi, 30 stalli moto, 9 posti per l’autonoleggio, 2 posti per disabili e una novità assoluta, il kiss&ride per le auto private degli accompagnatori di chi viaggia in traghetto.

La parte restante sarà adibita esclusivamente alla frequentazione ciclo-pedonale e sarà arricchita con nuove aiuole. L’attuale pavimentazione in cemento rigato, ormai in pessimo stato, sarà sostituita con un rivestimento in graniglia antiscivolo, in tonalità diverse che evidenzieranno le diverse destinazioni d’uso. Panche, muretti e parapetti saranno in cemento bianco, mentre i gradini delle rampe saranno in marmo bianco di carrara. Sono indicate inoltre pensiline con pannelli fotovoltaici a copertura dei posti auto della piastra.

Il cuore del progetto è tuttavia il nuovo ponte carrabile che, attraverso un’apposita corsia di canalizzazione, collegherà piazzale Iqbal Masih al parcheggio del centro commerciale, rendendo quest’ultimo accessibile direttamente da Dinegro. Oggi infatti le due aree non sono connesse: in mezzo c’è uno spazio vuoto affacciato sulla viabilità interna del porto. Il varco attuale di via Milano rimarrà operativo e sarà ampliato, unificando ingresso e uscita.

Non solo auto, però: come detto, l’area verrà ripensata anche in funzione della mobilità green. La pista ciclabile bidirezionale – che oggi prosegue per un tratto sul marciapiede prima di innestarsi su via di Francia sarà tracciata all’interno del piazzale, con diritto di precedenza sui veicoli in entrata. E poi ci sarà finalmente un percorso pedonale attrezzato che, partendo dall’ingresso del Terminal, costeggerà per qualche metro la pista ciclabile e si porterà in via Milano su un marciapiede più largo di quello odierno, parzialmente dotato di pergola ombreggiante in ferro zincato. Al termine del percorso sarà ricavata una piazzetta che segnerà l’inizio della passeggiata della Lanterna (che diventerà a sua volta ciclabile, secondo un altro progetto).

Un ulteriore percorso pedonale è previsto all’interno della piastra dei parcheggi per raggiungere la galleria commerciale. E in futuro da qui si potrebbe raggiungere, anche attraverso la promenade a mare esterna, l’attracco realizzabile in calata Chiappella, punto di partenza di un ipotetico collegamento via mare tra il Porto Antico e la passeggiata della Lanterna.

Il restyling coinvolgerà anche l’aspetto comunicativo: nuovi loghi sui prospetti “al fine di migliorare la visibilità del centro commerciale”, due tettoie con le indicazioni del nuovo Terminal Center, portali in ingresso e in uscita dalla piastra parcheggi, messaggi pubblicitari sotto la pergola in via Milano.