Temporale autorigenerante sul Tigullio, circa 50mm in un’ora a Sestri levante: si attende il passaggio del fronte perturbato

Genova. In attesa dell’arrivo del fronte, un temporale autorigenerante ha interessato questa mattina il Tigullio. L’ultima immagine radar (ore 10.30) mostra la struttura temporalesca del Tigullio “allargata” e spezzata in due componenti: in poco meno di un’ora ha riversato 56mm a Casarza Ligure, nel comune di Bargone (12.2mm/5 m l’intensità massima) e 47 mm a Sestri Levante.



Non ha ancora smesso di piovere nella zona, ma la parte più intensa sta proseguendo nell’entroterra, risalendo fino all’Emilia Romagna; una seconda struttura è al momento in mare, ma a breve tornerà a insistere ancora sulla costa tigullina.



Arpal invita a non bisogna abbassare l’attenzione, perché continuano le condizioni di instabilità e la possibilità che si accendano nuove precipitazioni, anche su zone già interessate dalle piogge più intense.

Adesso si attende il passaggio del fronte sulla Liguria, che si trova ora al confine con la Francia e che sarà accompagnato da precipitazioni diffuse e non dovrebbe arrivare prima di fine mattinata. Resta in vigore fino alle 16 di oggi l’allerta per temporali, gialla su A e arancione altrove in Liguria : rimane infatti instabilità con possibili temporali forti, anche se non dovrebbero più avere le caratteristiche di stazionarietà che hanno contraddistinto la struttura di questa notte.

Allerta arancione: disposizioni, divieti e chiusure

Durante l’allerta arancione i complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

i cantieri e gli scavi in alveo

il Museo di Storia Naturale Doria e la Loggia della Mercanzia

le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

i centri civici Staglieno e Buranello

i sottopassi pedonali

Sono sospesi i mercati bisettimanali di merci varie, che si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe e via del Costo e via Tortosa. Entra inoltre in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti, e in via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti. Chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le modifiche ad Amt

Durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione per temporali la metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.