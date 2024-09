TEDxGenova 2024, sabato 28 settembre l’appuntamento a Villa Serra di Comago

Genova. Dopo il successo dell’edizione spin-off TEDxCaruggi, che ha registrato il tutto esaurito presso la Sala Agorà del Teatro della Tosse ad ottobre dello scorso anno, il team di volontari di TEDxGenova è pronto a offrire un’esperienza ancora più coinvolgente nella cornice, inedita e suggestiva, di Villa Serra di Comago, a Sant’Olcese. La giornata inizierà alle ore 15 con una serie di attività pomeridiane, consultabili e prenotabili tramite una web-app dedicata, e culminerà con il main show serale.

Il tema di quest’anno, Terraformare, trae ispirazione dalla letteratura fantascientifica di metà Novecento, quando l’idea di rendere un pianeta inospitale simile alla Terra affascinava scrittori e scienziati. Oggi, sebbene le nostre possibilità tecniche siano ben lontane da qualsiasi terraformazione, il concetto sembra ritornare nel dibattito pubblico e nelle conversazioni social a causa della crescente inabitabilità del nostro pianeta dovuta ai cambiamenti climatici, alle tensioni internazionali e alla polarizzazione sociale. La vera sfida, però, consiste nel rendere la Terra stessa più vivibile. Ciò significa, prima di tutto, “terraformare” le nostre idee, ripensando i nostri valori e comportamenti.

Gli speaker

Sul palco di TEDxGenova 2024 si susseguiranno nove talk presentati da speaker esperti e appassionati, ciascuno con una storia e una missione da raccontare. Attraverso le loro voci, condivideranno con il pubblico idee capaci di “cambiare il mondo”.

Maurizio Carucci: cantautore e viaggiatore, fondatore degli Ex-Otago e del collettivo agricolo/culturale Cascina Barbàn, ci inviterà a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura.

Chiara Pagliaccia: autrice e comica, fondatrice del progetto “Sagre d’Italia”, con il suo format ci riconnette alla genuinità del folklore italiano.

Jacopo Di Miceli: giornalista, scrittore e curatore di “Osservatorio Complottismo”, esplora il fenomeno complottista e la sua influenza sulla società.

Martina Porcile: campionessa mondiale di Ju Jitsu, racconterà il suo percorso di resilienza e determinazione.

Adriano Girotto: inventore e fondatore di Ironlev, una tecnologia che rivoluziona il trasporto ferroviario tramite levitazione magnetica.

Irene Fellin: rappresentante speciale della Nato per Donne, Pace e Sicurezza, mostrerà come la leadership femminile possa trasformare i processi di pace.

Flavio Troisi: ghostwriter e youtuber, esporrà come la letteratura possa essere uno strumento potente per sviluppare l’empatia.

Gina Spucches e Sofia Carolla: esponenti del progetto “Prendi in Casa”, un’iniziativa di co-housing che unisce giovani e anziani in città difficili da abitare.

Samuele Heydi Bonanini: viticoltore delle Cinque Terre, pioniere della viticoltura sostenibile e dell’inclusione sociale.

Le novità di TEDxGenova 2024: evento all’aperto, workshop e web-app

Per la prima volta, TEDxGenova si svolgerà interamente all’aperto. Lo spazio naturale del Parco di Villa Serra di Comago sarà il fulcro delle attività, offrendo un’atmosfera unica e immersiva, grazie anche all’utilizzo di cuffie wireless di alta qualità, che garantiranno un ascolto impeccabile durante il main show serale delle 20:00.

Un aspetto particolarmente interessante dell’edizione 2024 è l’introduzione di numerosi workshop pre-evento, chiamati Forme di Vita, che inizieranno già dalle 15:00. Questi workshop, organizzati in collaborazione con diverse realtà locali, offriranno ai partecipanti un’ampia gamma di esperienze interattive incluse nell’ingresso, il cui obiettivo è quello di creare un ambiente di apprendimento e scambio.

A facilitare l’organizzazione della giornata sarà una web-app dedicata, che permetterà ai partecipanti di consultare il programma, prenotare le attività preferite e connettersi con altri partecipanti. La web-app offrirà anche funzioni utili come la possibilità di organizzare passaggi condivisi per raggiungere il luogo dell’evento e un sistema di accumulo punti che premierà le diverse azioni svolte dai partecipanti.

Questa edizione di TEDxGenova si presenta, quindi, non solo come un’occasione per ascoltare idee innovative, ma anche come un’opportunità per vivere un’esperienza immersiva e partecipativa a tutto tondo.

Tipologie di ingresso

Sono disponibili tre diverse modalità:

Standard: include l’accesso al Parco Villa Serra, a tutti i workshop pomeridiani, alla web-app e al main show serale.

Under 26: ingresso agevolato per i giovani fino ai 26 anni, con gli stessi vantaggi della tipologia Standard.

Gold: include tutti i vantaggi dell’ingresso Standard, più un aperitivo esclusivo, fornito da Acciughetta, alle 18:30 con i partner e lo staff di TEDxGenova.

Gli organizzatori di TEDxGenova, membri volontari dell’Associazione Convergenza, esprimono tutto il loro entusiasmo per l’evento: «Quest’anno abbiamo puntato davvero in alto. A partire dalla scelta e dal numero degli speaker, fino alla costruzione di un percorso di experience pomeridiane e allo sviluppo della web-app; tutto questo realizzato da un gruppo di volontari molto motivati che, per questa edizione, supera i 30 membri».

«Lo straordinario successo della precedente edizione ci indica indubbiamente come questo evento rappresenti una reale e concreta opportunità di crescita e di riflessione per chi partecipa. Questo appuntamento non è solo un luogo in cui ascoltare belle parole, ma un’opportunità concreta per tutti noi di confrontarci, di apprendere e di essere ispirati», afferma l’assessora alle politiche giovanili, scuola e università della Regione Liguria Simona Ferro.

«Come amministrazione sosteniamo convintamente TEDxGenova, un evento che rappresenta una straordinaria occasione per i nostri giovani di confrontarsi con idee innovative e di immergersi in un’esperienza unica – commenta l’assessora alle politiche dei giovani del Comune di Genova Francesca Corso –. Il tema di quest’anno, ‘Terraformare’, ci invita a riflettere sulle sfide che affrontiamo nel rendere la nostra Terra più vivibile, un concetto che risuona profondamente in un periodo di grandi cambiamenti climatici e sociali. Invitiamo quindi i giovani e i meno giovani a partecipare a questa giornata, contribuendo così a scrivere insieme un nuovo capitolo per il nostro futuro».