Technisub, dopo il fallimento delle trattative di vendita scatta lo sciopero

Genova. A seguito della comunicazione avvenuta ieri da parte della dirigenza aziendale relativa al fallimento della trattativa di vendita a un possibile acquirente del sud est asiatico, che di fatto condanna alla chiusura lo stabilimento genovese della Technisub, la Fiom e la Rsu, al termine dell’assemblea odierna, dichiarano l’avvio dello sciopero.

Lo sciopero riguarderà tutte le prestazioni lavorative per tutti i turni a partire dalle ore 6 di lunedì 16 settembre.

“I lavoratori di fronte a questo scenario non escludono alcuna iniziativa di lotta e faranno il possibile per coinvolgere le istituzioni e la città di fronte all’ennesimo disastro industriale”, si legge in una nota della Cgil. A rischio ci sono 45 posti di lavoro