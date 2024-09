Teatro, tra Nervi e Quinto prende il via la rassegna “Il mare di Shakespeare”

Genova. Appena conclusa la 27ª edizione del Festival in una notte d’estate in piazza San Matteo, l’offerta culturale di Lunaria Teatro prosegue con la seconda edizione de “Il mare di Shakespeare”, progetto vincitore del bando “Periferie” per lo spettacolo dal vivo promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Genova.

Attingendo allo sconfinato repertorio del Bardo per eccellenza della letteratura inglese, Lunaria propone un nuovo miniciclo di spettacoli itineranti ambientati tra Nervi e Quinto ispirati ad opere di Shakespeare dedicate al mare non ancora affrontate nella prima edizione dello scorso anno, oltre a riproporre i momenti di alcune opere immortali. A questi si aggiungono tre nuove passeggiate tra storia e teatro alla scoperta di alcune delle più suggestive vie del levante cittadino, curate dalla guida Marcella Rossi Patrone e in compagnia degli stessi attori di Lunaria.

«Il mare di Shakespeare nasce per portare la grande prosa a Nervi e Quinto al termine della stagione dei balletti e dei concerti, in modo da garantire la continuità dell’offerta culturale anche nel periodo autunnale – spiega Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria Teatro –. Una scelta risultata vincente lo scorso anno, alla luce del grande successo di pubblico riscontrato, e che abbiamo quindi deciso di replicare proponendo degli spettacoli inediti, che attingono ad altre opere del vastissimo repertorio shakespeariano ispirate al mare, e andando, insieme a Marcella Rossi Patrone e con le incursioni dei nostri attori, alla scoperta di altri luoghi affascinanti di questa parte di città. Il tutto riconfermando, e anzi allargando, la rete di collaborazioni con le realtà del territorio costruita lo scorso anno, e facendo convivere sulla scena attori affermati e talenti emergenti».

Si inizia la prima settimana di ottobre portando “Shakespeare a Quinto”: appuntamento giovedì 3, sabato 5 e domenica 6 con due turni di rappresentazione al giorno, alle 16 e alle 17, e ritrovo al centro anziani La Rotonda: qui gli spettatori rivivranno le scene salienti del Macbeth, per poi incontrare Enrico V ed Amleto alla sede dell’Unione sportiva Marinai d’Italia e assistere al Racconto d’inverno all’Oratorio di Sant’Erasmo.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre, sempre con doppio turno di rappresentazione alle 16 e alle 17, sarà invece possibile imbattersi in “Shakespeare a Nervi” e in particolare all’area del porticciolo, dove ad accogliere il pubblico sarà Shylock, Il mercante di Venezia, mentre alle vicine terrazze del collegio degli Emiliani ci saranno Romeo e Giulietta, Otello e Pericle principe di Tiro.

La seconda parte della rassegna è invece dedicata a “Il mare degli altri”, gli itinerari spettacolari in compagnia di Marcella Rossi Patrone e degli attori di Lunaria: sabato 19 ottobre alle si partirà dai giardini Alexander Langer per andare alla scoperta della “Quarto millenaria: lungo l’antica via della Castagna“, attraverso crêuze, chiese, ville ed un mondo rurale che conserva immutato il suo antico fascino. Sabato 26, con ritrovo al civico 1259 di Corso Europa, ci si addentrerà “Nel cuore di un borgo marinaro: via Antica Romana di Quarto”, là dove sorsero la chiesa di San Pietro e le prime case di Quinto, nato come piccolo borgo di pescatori alle falde del monte Moro. Sabato 2 novembre, infine, si camminerà “Lungo il mare di Quinto” in un percorso tra storia marinara, antiche vestigia industriali e turismo moderno.

“Il mare di Shakespeare” ed “Il mare degli altri” lasceranno poi il testimone alla 18ª edizione di Lunaria a Levante, tradizionale rassegna invernale della compagnia che, in attesa dell’adeguamento normativo del teatro degli Emiliani, da alcuni anni spazia tra varie location della città. Si ringrazia per la collaborazione: Municipio IX Levante, Collegio Emiliani, Dilettanti Pesca Nervi, Pro Loco di Nervi, Civ Nervi Mare, Associazione “La Rotonda”, Unione Sportiva Marinara Italiana, Confraternita Mortis et Orationis e Lega Navale Italiana – sezione di Genova Quinto.

IL PROGRAMMA

Shakespeare a Quinto

Giovedì 3, sabato 5, domenica 6 ottobre (2 turni: ore 16 e 17)

Punto di incontro al centro anziani “La Rotonda”

CENTRO ANZIANI LA ROTONDA scene da MACBETH con Rita Castaldo (Lady Macbeth), Alessio Zirulìa (Macbeth), Alice Bignone (streghe e dama), Vittorio Ristagno (medico).

UNIONE SPORTIVA MARINAI D’ITALIA scene da ENRICO V con Pietro Montandon (coro), Francesco Bianchini (Enrico V) e AMLETO con Francesco Bianchini (narratore), Alice Bignone (Ofelia).

ORATORIO DI SANT’ERASMO scene da RACCONTO D’INVERNO con Andrea Benfante (Antigono/Tempo), Paolo Portesine (marinaio), Ermanno Rovella (contadino), Paolo Drago (pastore).

Shakespeare a Nervi

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre (2 turni: ore 16 e 17)

Punto di incontro all’arena del porticciolo di Nervi

ARENA PORTICCIOLO DI NERVI scene da IL MERCANTE DI VENEZIA con Paolo Portesine (Shylock), Ermanno Rovella (Bassanio), Francesco Bianchini (Antonio), Alice Bignone (Lancillotto gobbo).

TERRAZZE EMILIANI scene da ROMEO E GIULIETTA con Alessio Zirulìa (Rome), Rita Castaldo (Giulietta), OTELLO con Francesco Patanè (Jago/Otello), Rita Castaldo (Desdemona), Francesco Bianchini (Cassio), Vittorio Ristagno (Montano), PERICLE PRINCIPE DI TIRO (11-13 ottobre) con Alessio Zirulìa (Pericle), Paolo Drago e Ermanno Rovella (pescatori).

Il mare degli altri

Itinerari spettacolari con visita guidata a cura di Marcella Rossi Patrone con gli attori di Lunaria Teatro

Sabato 19 ottobre ore 14:30

Punto di incontro ai giardini Alexander Langer

Quarto millenaria: lungo l’antica via della Castagna

L’antichissimo tracciato di via Romana della Castagna offre la possibilità di esplorare il passato del territorio e capirne le trasformazioni nei secoli. Le crêuze, la chiesa, le ville ed il mondo rurale mostrano ancora tutto il loro fascino per rivere nella modernità.

Sabato 26 ottobre ore 14:30

Punto di incontro in Corso Europa 1259

Nel cuore di un borgo marinaro: via Antica Romana di Quarto

Lungo questa via sorsero la chiesa di San Pietro e le prime case di Quinto, borgo di pescatori alle falde del monte Moro. Il percorso toccava un luogo ideale per il commercio. La storia locale si concentrò tra questa strada ed il mare. Un tempo era divisa in via Romana della Pianata e in via Romana Ginevra.

Sabato 2 novembre ore 14:30

Punto di incontro a Punta Tre Pini

Lungo il mare di Quinto

Sviluppo marinaro, industrializzazione, turismo: la storia, la popolazione e l’economia di Quinto sono caratterizzate dal rapporto con il mare. Direttamente alle spalle, come un baluardo, le alture sovrastarono la via romano-medievale e offrirono ripide vie di comunicazione.

Gli spettacoli e gli itinerari sono ad ingresso libero su prenotazione (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it), offerta gradita, si consigliano scarpe comode.