Teatro della Tosse, ecco la stagione sino a dicembre: tra le nuove produzioni Death Café e Mathilde

Genova. Dopo oltre 14.000 presenze agli spettacoli estivi tra Genova e la riviera di Ponente, il Teatro della Tosse torna nella sala rinnovata per un programma autunnale ancora una volta transdisciplinare e internazionale, con al centro un rapporto sempre più stretto con il pubblico.

Vicinanza, prossimità, immersività le parole d’ordine.

Una stagione teatrale ricca che si muove su diverse linee, a volte del tutto diverse tra loro. Tra i temi affrontati ce n’è uno in particolare che attraversa quasi tutte le produzioni e le ospitalità, ed è quello delle relazioni. Amicizia, amore, passione politica, diverse facce di questa parola.

Relazione anche tra le diverse arti e linguaggi della scena, con un caleidoscopio di appuntamenti che ancora una volta metteranno in dialogo prosa, danza, musica, tecnologia, circo, stand up.

E poi la relazione con il territorio, con numerosi nuovi progetti di comunità e il rinnovarsi di collaborazioni artistiche e culturali di eccellenza come Il Festival della Scienza e la grande musica con Gezmataz Jazz Festival nell’ambito della rassegna in programmazione a La Claque in Agorà.

Da non dimenticare la relazione col pubblico, con gli artisti e con la contemporaneità.

Tra ottobre e dicembre ecco una serie di proposte che delle relazioni faranno il proprio oggetto di indagine, un tema di cui gli stessi artisti testimoniano il bisogno di parlare: relazioni tra generi e tra generazioni, emozioni e sentimenti, individui e società in cui vivono, tra uomo e ambiente, tra passato e presente, tra vita e morte.

Produzioni e co-produzioni

Due le nuove produzioni in prima nazionale: Death Café (A)Live di e con Marina Minetti (nella foto), regia di Emanuele Conte e Luigi Ferrando, un lavoro che unisce teatro e stand up comedy e che, con autenticità e umorismo, vuole riconsegnare al pubblico un rapporto più sano con la morte, restituendole un suo vocabolario e recuperando il rapporto positivo che le civiltà classiche avevano con essa; a dicembre in scena Mathilde con la regia di Alessio Aronne su un testo di Veronique Olmi, una delle autrici teatrali più apprezzate in Francia, per una messa a nudo dello schema di ogni relazione, sentimentale o meno, una riflessione profonda all’insegna della più crudele sincerità, senza sconti, senza risposte preordinate.

Diversi i nuovi progetti di coproduzione: Cuore Puro – Favola nera per camorra e pallone, di Roberto Saviano, scritto e diretto da Mario Gelardi, produzione Sardegna Teatro in coproduzione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e Teatro Sannazzaro, una storia di adolescenza divisa tra passioni e soldi facili della delinquenza che attraversa rapporto tra il talento e il contesto sociale in cui si vive. A Genova, subito dopo il debutto milanese, arriva La Signora delle Camelie, nuovo lavoro di Giovanni Ortoleva con cui prosegue la collaborazione, una coproduzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, Elsinor – Centro di Produzione Teatrale, TPE – Teatro Piemonte Europa, Arca Azzurra Associazione Culturale; da uno dei più grandi classici della letteratura ottocentesca, una versione del giovane regista di un testo senza tempo ,drammaticamente attuale, che racconta la brutalità di una società classista, il suo voyeurismo e perversione sfogati sul corpo della donna.

In programma anche la ripresa del Fenomeno Laplante – Lo strano caso del capo indiano fascista, di Maurizio Patella con la regia di Emanuele Conte, un brillante e particolarissimo racconto a più voci di un momento cruciale della storia italiana nel centenario dell’omicidio Matteotti ed Erkin, Una favola in musica per il Pianeta Terra, ultimo lavoro di e con Pino Petruzzelli, coproduzione Fondazione Luzzati -Teatro della Tosse, Gog e Teatro Ipotesi, una favola pensata per il pianeta, un inno alla vita come comunione tra uomo e natura.

Ospitalità

Anche tra le ospitalità, ancora una volta dalla migliore scena italiana ed internazionale, il tema della relazione ritorna, in tante e diverse direzioni e diversi linguaggi artistici, a raccontarci chi siamo, chi vorremo essere, chi, forse, non saremo mai.

Tra i titoli in programma il ritorno di Flavia Mastrella e Antonio Rezza con Bahamuth, spettacolo storico Irriverente, divertente, intransigente; una analisi spietata di chi siamo, dei nostri tipi umani, degli ingranaggi diabolici della vita quotidiana a cui nessuno puo’ sfuggire, sia vittima o carnefice.

Le relazioni di coppia e la loro fragilità saranno il tema di Parlami come la pioggia di Tennessee Williams, con Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa regia Andrea Piazza, produzione Teatro Franco Parenti, cinque atti unici sulle solitudini quotidiane, i dolori soffocati, le tenerezze dimenticate, l’affannata ricerca di una felicità semplice.

E di relazione tra una donna, i “suoi” uomini e il tempo ci parlerà Variazioni ernaux, un lavoro di Francesca Fava – ispirato ad alcuni romanzi di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022 – che porta in scena una biografia sentimentale, una sorta di confessione sulle tre eta’ di una donna.

Di libertà e rapporto tra prigioni reali ed interiori parleranno Una relazione per un’accademia, monologo di e con Tommaso Ragno dal celebre racconto di Franz Kafka nel centenario della morte e Un estremo atto d’amore, di Viren Beltramo, la storia vera del malavitoso Claudio Foschini; dalla relazione con la propria immagine parte Lo specchio della regina di Antonio Viganò ed Eleonora Chiocchini produzione Teatro della Ribalta che ,da una delle fiabe più celebri del mondo, costruisce un “manifesto “sulla bellezza della diversità; e ancora Romeo e Giulietta Opera Ibrida di Maurizio Patella, produzione Cabiria Teatro, riscrittura della più celebre storia d’amore di tutti i tempi calata nei nostri giorni, mescolando linguaggio teatrale e smartphone, reale e virtuale, con tutte le conseguenze del caso.

La relazione di prossimità e intimità segneranno il ritorno al Teatro del Ponente di Gabriella Salvaterra e il suo Sense Specific Theatre con Succede, una esperienza sensoriale individuale in forma di percorso, sul tema della violenza contro le donne, quella violenza “piccola”, silenziosa, quotidiana.

E a riflettere sule relazioni disfunzionali condurrà anche A maglie scoperte del Teatro dell’Ortica, un itinerario poetico tra nodi, relazioni e trame che si celano dietro la violenza di genere, alla scoperta di linguaggi alternativi e nuove traiettorie.

Si ride delle derive evidenti del sistema capitalistico con il ritorno di Generazione Disagio e Capitalism*, con Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, monologo comico a due voci che attraversa tentativi grotteschi di scardinare il sistema, per uscire dal tunnel in cui viviamo.

Una data in programma anche per un particolare “incontro senza precedenti”, il nuovo tour di Guido Catalano che approda a La Claque il 25 ottobre con Catalano vs Bukowski, uno spettacolo non “su” Bukowski ma “con” Bukowski: poesie, racconti, lettere, diari per un viaggio nel mondo di un uomo che ha rivoluzionato l’universo della poesia americana e mondiale.

Per sognare un mondo diverso non mancheranno le visioni oniriche e poetiche del circo contemporaneo con due spettacoli tout publique in scena al Teatro del Ponente: Bauci-circo delle città invisibili, un lavoro itinerante e partecipativo prodotto dalla Compagnia Quattrox4 e Immaginaria, della Compagnia Maldimar , un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni nell’ambito dell’edizione 2024 di Circumnavigando festival.

Resistere e creare

Infine, ad accompagnare trasversalmente l’autunno, il focus autunnale della decima edizione di Resistere e Creare, la rassegna di danza internazionale diretta da Linda Kapetanea e Jozef Fruceck con Marina Petrillo, che prosegue l’indagine sul tema Origini, una sorta di ritorno ai fondamentali per ri-basare, ri-fondare, ri-vedere, ri-pensare il rapporto tra l’atto creativo ed il corpo, restando in linea con i temi e le suggestioni in spettacoli, residenze, incontri, workshop, convegni, presentazioni, seminari, laboratori.

Tra i titoli già annunciati Claudia Castellucci, Leone d’Argento per la Danza 2020, con Verso la specie, due prime nazionali con Blueprint (secondo appuntamento con il lavoro di Tim Behren e Overhead Project) straordinario pas des deux tra circo contemporaneo e danza e Semâ, nuovo lavoro della compagnia svizzera Linga guidata da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo sulla danza vorticosa dei dervisci rotanti ; Swan e Sonja due delicatissimi lavori della compagnia nata dall’incontro dei danzatori Federica Tardito e Aldo Rendina, Gli anni – Premio UBU 2023 come Miglior Spettacolo di Danza- del giovane Marco D’Agostin (Premio Hystrio 2024), con Marta Ciappina (PREMIO UBU 2023 Miglior Attrice/Performer); il ritorno della compagnia Sanpapie’ con Stand by me, ispirato all’auto-biografia di Dennis Nilsen, omicida seriale inglese.

Il cartellone

28 sett – 14 nov Teatri di S.Agostino – La Claque

GEZMATAZ JAZZ FESTIVAL a LA CLAQUE

28 settembre – Teatri di S.Agostino – La Claque

RAY LEMA & PARTAGE ENSEMBLE

19 ottobre – Teatri di S.Agostino – La Claque

SMALL

25 ottobre – Teatri di S.Agostino – Sala Trionfo

MICHEL GODARD

9 novembre – Teatri di S.Agostino – La Claque

ANDY SHEPPARD TRIO feat. RITA MARCOTULLI, MICHEL BENITA

14 novembre – Teatri di S.Agostino – La Claque

THUMBSCREW Michael Formanek, Tomas Fujiwara ,Mary Halvorson

2-6 ottobre – Teatri di S.Agostino

IL FENOMENO LAPLANTE – Lo strano caso del capo indiano fascista

Maurizio Patella, Emanuele Conte, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

4- 6 ottobre – Teatro del Ponente

BAUCI

Compagnia Quattrox4 – Sosta Palmizi

10- 11 ott – Teatri di S.Agostino

DEATH CAFE’ (A)LIVE- prima nazionale

Marina Minetti, Emanuele Conte, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

12- 13 ott – Teatri di S.Agostino

VARIAZIONI ERNAUX – Je me souviens trois hommes

Francesca Fava, Anna Paola Vellaccio, Florian Metateatro

18 – 19 ott – Teatri di S.Agostino

SONJA

SWAN

Compagnia Tardito Rendina

19 ottobre – Teatri di S.Agostino

BLUEPRINT – prima nazionale

Overhead project

23- 24 ott – Teatri di S.Agostino

UN ESTREMO ATTO D’AMORE

Viren Beltramo, Compagnia Genovese Beltramo

26 ott -2 nov – Teatri di S.Agostino

Festival della Scienza – XXII edizione

25 ottobre– Teatri di S.Agostino

CATALANO VS BUKOWSKI

Guido Catalano

31 ottobre – Teatri di S.Agostino

GLI ANNI

M.D’Agostin/ M.Ciappina/ VAN in coproduz. Con Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze; Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa; Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale; Festival Aperto – Fondazione I Teatri; Tanzhaus nrw, Düsseldorf; Snaporaz

3- 4 nov – Teatro del Ponente

ERKIN

Pino Petruzzelli, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse ., Gog, Teatro Ipotesi

7 – 9 nov – Teatri di S.Agostino

CUORE PURO favola nera per camorra e pallone

da un racconto di Roberto Saviano, Mario Gelardi, Sardegna Teatro ,Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e Teatro Sannazaro

13 – 14 nov – Teatri di S.Agostino

LO SPECCHIO DELLA REGINA

Antonio Viganò, Eleonora Chiocchini, Produzione Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt in coproduzione con: Tanz Bozen Bolzano Danza Festival,con il sostegno di: L’arboreto – Teatro Dimora, Centro di Residenza Emilia-Romagna e degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino

14 novembre – Teatri di S.Agostino

STAND BY ME

Compagnia SanPapie’

16 novembre – Teatri di S.Agostino

SEMÂ – prima nazionale

Linga

16 – 17 nov – Teatri di S.Agostino

VERSO LA SPECIE

Claudia Castellucci/ Societas

21 novembre – Teatri di S.Agostino

ROMEO E GIULIETTA –Opera ibrida

Maurizio Patella, Cabiria Teatro

23 – 24 nov – Teatri di S.Agostino

PARLAMI COME LA PIOGGIA

Tennessee Williams, produzione Teatro Franco Parenti

25 -26 novembre – Teatri di S.Agostino

A MAGLIE SCOPERTE

Teatro dell’Ortica

25 -28 novembre – Teatro del Ponente

SUCCEDE

Gabriella Salvaterra, SST Sense Specific Theatre

28 nov –01 dic – Teatri di S.Agostino

LA SIGNORA DELLE CAMELIE

Giovanni Ortoleva, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, TPE,Elsinor, Arca Azzurra

1 – 2 dic – Teatro del Ponente

IO E MARCONI

di Luca “Sgamas” Guiducci con la collaborazione di Sara Zambotti,regia Francesco Patanè

03 – 08 dicembre – Teatri di S.Agostino

CAPITALISM*

Generazione Disagio

6 -7 dic – Teatri di S.Agostino

BAHAMUTH

Rezza Mastrella, Teatro Vascello

08 dicembre – Teatro del Ponente

IMMAGINARIA

Circumnavigando – Teatro nelle Foglie

10 -15 dic – Teatri di S.Agostino

MATHILDE – prima nazionale

Veronique Olmi, Alessio Aronne, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

17 -19 dic – Teatri di S.Agostino

UNA RELAZIONE PER UN’ACCADEMIA

Franz Kakfa, Tommaso Ragno, Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per Infinito Teatro