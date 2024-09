Teatri Modena e Sala Mercato, torna il bus navetta gratuito

Genova. Torna il servizio navetta dal centro ai teatri Modena e Sala Mercato offerto dal Teatro Nazionale grazie al sostegno e al contributo di A.Se.F., l’azienda delle onoranze funebri del Comune di Genova.

Tutti i mercoledì sera, in concomitanza con gli spettacoli nelle due sale del ponente genovese previsti in cartellone nel circuito del Teatro nazionale di Genova, un bus partirà da viale Duca D’Aosta, davanti al Teatro Ivo Chiesa, farà tappa in piazza De Ferrari e procederà verso piazza Modena, a Sampierdarena, su cui si affacciano le due sale teatrali.

Il servizio è gratuito ed è riservato agli spettatori che abbiano acquistato un biglietto per gli spettacoli rappresentati nei due teatri sampierdarenesi. Per prenotarsi basta contattare la biglietteria del teatro nazionale e chiedere informazioni (tel. biglietteria 010.5342720). La navetta, a fine spettacolo, ricondurrà gli spettatori in centro.

“Per il terzo anno consecutivo siamo felici di poter offrire questo servizio ai nostri concittadini – dice l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – Il Teatro nazionale di Genova sta facendo un lavoro straordinario e di grande successo con la direzione di Davide Livermore sotto la presidenza di Alessandro Giglio. A.Se.F., sempre attenta nel sostenere iniziative culturali di accertato e condiviso valore, è felice di potersi affiancare alle iniziative del teatro nazionale agevolando l’accesso alle sale del ponente genovese”.

Il servizio partirà mercoledì 16 ottobre in occasione dello spettacolo “Vorrei una voce”, di e con Tindaro Granata, in programma alla “Sala Mercato”.