Taekwondo, Nicolò Rebolino è d’argento all’Austrian Open

Genova. La prima gara della nuova stagione agonistica porta subito medaglie importanti al taekwondo genovese. Nicolò Rebolino, classe 2009 in forza alla Scuola Genova, ha infatti vinto la medaglia d’argento al prestigioso Austrian Open, gara del circuito Open che assegna punti nel ranking europeo.

La manifestazione si è tenuta a Vienna sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ed ha visto la partecipazione di quasi 400 atleti da tutta Europa.

Rebolino ha gareggiato nella categoria juniores (under 18) 55 kg superando nettamente sia i quarti di finali contro il bulgaro Hristov che la semifinale contro lo svizzero Casella, entrambi battuti per 2 round a 0. Teso e combattuto, invece, l’incontro di finale che il genovese ha disputato contro il francese Guardiola. Nel primo round vittoria per il francese e nel secondo, sul punteggio di 5-4 per quest’ultimo, il medico ha sospeso l’incontro a causa di una ferita riportata al naso da Rebolino. L’argento conferma comunque il giovane atleta genovese ai vertici continentali.

A Vienna hanno brillato anche gli altri atleti della Scuola Genova in gara, con l’argento di Nicole Masala tra le Under 15 e bronzi Junior di Filippo Lampis, Riccardo Pastore e Miroslav Monaldi.