Ancora divieti di balneazione: niente bagno a Sturla

Genova. Nuovi controlli di routine di Arpal sulla balneabilità in Liguria, nuovo divieto di balneazione. Questa volta è scattato a Sturla.

I campionamenti delle acque effettuati da Arpal mercoledì hanno riscontrato valori oltre i limiti di legge nello specifico a Sturla Ovest, nel tratto che va dal lato est del civico 16 di via del Tritone al lato ovest del civico 8 sempre di via del Tritone, per una lunghezza di circa 100 metri. In questo tratto, dunque, scatta il divieto di balneazione temporanea.

Arpal ripeterà i test entro le prossime 72 ore: se i valori rientreranno nella norma il divieto verrà revocato, in caso contrario resterà in vigore.