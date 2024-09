Torna Genova Start, il 3 ottobre la notte bianca delle gallerie d’arte

Genova. L’onda lunga dell’arte invade ancora una volta le vie del Centro Storico. Dopo il successo della doppia edizione dei Rolli Days giovedì 3 ottobre torna “Genova Start”, la notte bianca delle gallerie d’arte genovesi, evento propulsore di una nuova visione estetica dell’arte moderna e contemporanea che coinvolgerà, quest’anno, un numero record di espositori (24).

Dopo il successo del 2023, che ha registrato oltre 6 mila presenze, l’appuntamento più atteso della stagione espositiva ritorna dalle ore 18 fino alle 24 nel cuore pulsante e centro nevralgico della città con un opening comune straordinario. La rassegna, che anche quest’anno vede protagoniste le principali gallerie d’arte della città, proporrà per la sua diciannovesima edizione una nuova passeggiata alla scoperta dei luoghi che animano la scena artistica locale.

Ventiquattro, dicevamo, saranno le gallerie partecipanti – una in più rispetto al 2023, due al 2022 – che apriranno le rispettive porte al pubblico per altrettante inaugurazioni, tra quadri, sculture, fotografie, performance ed eventi multimediali, con l’obiettivo di illuminare la bellezza dell’arte nel cuore della città e dare nuovo impulso alla stagione espositiva ormai alle porte.

Sveliamo in anteprima i contenuti delle ventiquattro esposizioni che animeranno Start 24 giovedì 3 ottobre alle ore 18. Si inizia con ABC – Arte (Via XX Settembre 11 A) e Nanni Valentini, Altre Trasparenze, Altre Terre, mostra che intende porre criticamente in dialogo due aspetti fondamentali del suo operare, indicandone le profonde connessioni. ArtRoom, in piazza Ferretto 2 rosso, propone la collettiva Diversamente Classico, un percorso artistico che sfida il convenzionale abbracciando la diversità e l’innovazione. Galleria Arte Studio Il Basilisco (Piazzetta San Giovanni il Vecchio, 2) inaugura la nuova stagione con Come lèggere nuvole leggère di Ale Puro, artista di Vigevano, noto per il suo stile tra il pop e il surreale, già vincitore di vari premi per opere realizzate in luoghi pubblici. Caterina Gualco e Willy Montini per Archivio Caterina Gualco e Willy Montini Arte presentano una parata di opere e oggetti, una rivista sinora mai vista, una sfilata di autori prediletti o, se preferite, una mostra di libri d’artista dal titolo Artists’ Book Parade, you are kindly requested to present in bibliomaniac dress. Appena oltre i confini del Centro Storico, in via Caffaro 22 rosso, C+N Gallery Canepaneri lancia Unvelling Perspectives, ovvero una celebrazione di voci artistiche diverse, che presenta le opere affascinanti di MJ Torrecampo (1992, Filippine), Deng Shiqing (1992, Cina) e Ayobola Kekere-Ekun (1993, Nigeria). Capoverso, in piazza San Matteo 16 A, espone Far Fading West, opere di Luisa Menazzi Moretti che testimonia un Texas destinato a scomparire, che cerca di resistere come può alla modernità che tutto trasfigura. Campo XS, una delle novità di Start 2024, in Piazza del Campo, presenta La Tana di Maurizio Segato, progetto che esplora e ridefinisce, a partire dalla lettura di “Der Bau” di Kafka, confini e dinamiche dell’incontro con l’altro da sé. Casana 11, in Vico Casana, propone Scorci…di mare dell’artista Laura Ruberto, nota grafica ed illustratrice. Le opere di Antonio De Luca riaprono le porte della Casa-Galleria Il Vicolo in piazza Pollaiuoli 8 che, dopo alcuni anni di chiusura al pubblico, riaprirà per l’occasione con la mostra L’altra stanza. La Galleria San Lorenzo al Ducale, mette in mostra nel cortile minore 60 rosso una selezione di oltre 30 opere di grafica contemporanea, realizzate da artisti noti in ambito nazionale e internazionale. In via David Chiossone 28-30R la Galleria d’Arte Merighi inaugura Colorate emozioni di Valeriano Lessio che grazie alla sua tecnica ricrea nuovi orizzonti emozionali. Guidi Arte Contemporanea, in Via David Chiossone 19 rosso, presenta Dany Vescovi -Più Uno-, con protagonista l’artista Piero Gilardi, pioniere dell’arte povera e i suoi tappeti natura che lo hanno portato alla creazione del PAV. Guidi&Schoen, in piazza dei Garibaldi, presenta Infinitely delicate landscapes di Giacomo Costa, progetto totalmente inedito per l’Italia, ovvero dodici opere di grande formato attraverso le quali l’artista fiorentino continua ad interrogarsi sul rapporto tra la natura e l’operato dell’uomo. In Leonardi V.idea (vico San Giorgio) si sperimenta l’arte di Ronny Faber Dahl con Shade as a sense of rendering, ricerca della fusione tra arte digitale, fotografia e pittura. Massone Arte, altra novità di Start 2024, inaugura l’esposizione La natura lotta nel silenzio per la vita nuova, Il mondo visto tramite gli occhi dell’anima, la ricerca della verità, della purezza, della bellezza della natura. L’artista genovese Melkio, nel suo Melkio Art Studio, ospita presso il suo atelier una mostra focus su Ale Piano e le sue opere in resina Alter Ego. Nel contesto della mostra collettiva The Morbid Palace, Il Palazzo Morboso, allestita in una ex chiesa abbandonata, fuori dalla storica sede della galleria, Pinksummer è lieta di presentare una nuova performance di Luca De Leva (h 18-21). Prisma Studio propone invece 7+1 Venus, una proposta tutta al femminile fondata sulla base della relazionalità reciproca e intenti comuni tra artiste. Durante l’inaugurazione è in programma The Lovely Soup, cena performativa con uno speciale menù eco-friendly pensato per l’occasione. Rossetti Arte Contemporanea, in via Chiabrera 33 rosso, presenta Il rosso è vendicativo, titolo della mostra di Alessandra Gasparini, artista che padroneggia una pittura capace di portare in un altrove di memorie condivise e sogni, con l’abilità di giostrarsi su una scala stilistica che va dalla resa chirurgica, del dettaglio alla gioia del gesto, della materia che gremisce lo spazio alla calma silenziosa del vuoto. Sharevolution di Chiara Pinardi (piazza San Matteo) propone Federico De Leonardis con la mostra Carcere d’invenzione IX, progetto realizzato attraverso i calcoli matematici delle curve delle catene, che percorre lo spazio dichiarando la sua struttura e il suo svuotamento. SpazioUnimedia contemporary art (Piazza Invrea) omaggia Ben Vautier, performer fra i protagonisti del movimento Fluxus con L’Arte Totale è tutto (compreso il niente). Stella Rouskova Gallery (vico di San Matteo 12 rosso) presenta invece Private Room, un group show con gli artisti della galleria per offrire una nuova lettura intima sul desiderio di emergere, non in termini di perdere un’identità, ma come un sentimento che la vita è interconnessa “Vision connects you. But it also separates you”. VisionQuesT 4rosso (Piazza Invrea) inaugura Superwalés di Patrick Willocq, progetto dedicato a super donne, super eroine, super mamme attraverso scenari e paesaggi fantastici per celebrare le donne delle tribù nella foresta equatoriale della Repubblica Democratica del Congo.

Ecco le gallerie che, in un percorso snodato tra caruggi e palazzi storici, parteciperanno all’edizione 2024: ABC Arte, ArtRoom, Galleria Arte Studio Il Basilisco, Archivio Caterina Gualco, Capoverso Arte Contemporanea, C+N Gallery Canepaneri, Campo XS, Casana 11, Galleria d’Arte Il Vicolo, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Galleria d’Arte Merighi, Guidi Arte Contemporanea, Guidi&Schoen Arte Contemporanea, Leonardi V-Idea, Massone Arte, Melkio Art Studio, Pinksummer, Prismastudio, Rossetti Arte Contemporanea, Sharevolution contemporary art, SpazioUnimedia contemporary art, Stella Rouskova Gallery, VisionQuesT 4rosso, Willy Montini Arte

“Genova Start” 2024 è un evento patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confcommercio Genova.