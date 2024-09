Staglieno, trova un proiettile da mortaio nella casa sfitta dei genitori: l’intervento degli artificieri

Genova. L’abitazione era sfitta da 14 anni ma solo oggi, forse sgomberando l’appartamento in vista di una possibile vendita, l’erede ha scoperto la presenza di un proiettile da mortaio.

E’ successo stamani in una appartamento di via Pescetto a Staglieno. Sul posto le volanti della polizia e subito dopo il nucleo artificieri. Dopo un primo accertamento si è scoperto che il proiettile non conteneva esplosivo. Era solo un proiettile da esercitazione.

Quindi, al contrario di quanto si temeva in un primo momento, non è stato necessario sgomberare l’edificio. Il proiettile è stato rimosso dagli artificieri della polizia e portato in cava per essere distrutto.